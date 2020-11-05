Рада сьогодні збереться на позачергове засідання: що на порядку денному

Йдеться про ухвалення бюджетоутворювального законопроєкту №4100

Йдеться про ухвалення бюджетоутворювального законопроєкту №4100

Фото з відкритих джерел

Верховна Рада сьогодні проведе позачергове засідання. У ході нього парламентарії у повторному першому читанні розглянуть зміни до Бюджетного кодексу - бюджетоутворювальний законопроєкт №4100.

Про це заявив глава парламенту Дмитро Разумков, інформує RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

"Зараз доручаю зібратися комітету. Ми направляємо законопроєкт №4100 на повторне перше читання. О 12:00 ми проводимо позачергове засідання Верховної Ради, де розглядаємо №4100 і повертаємося до розгляду бюджету", - заявив спікер ВР.

Відзначимо, раніше Рада не змогла схвалити зміни до Бюджетного кодексу. Відповідний законопроєкт №4100 за основу підтримали лише 225 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Зазначимо, що проєкт закону поставили на голосування без обговорення. Після цього планувалося розпочати розгляд бюджету-2021 у першому читанні.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада не підтримала зміни до Бюджетного кодексу.