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05 листопада 2020, 11:59 10

Рада сьогодні збереться на позачергове засідання: що на порядку денному

05 листопада 2020, 11:59 10
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Йдеться про ухвалення бюджетоутворювального законопроєкту №4100
Йдеться про ухвалення бюджетоутворювального законопроєкту №4100
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада сьогодні проведе позачергове засідання. У ході нього парламентарії у повторному першому читанні розглянуть зміни до Бюджетного кодексу - бюджетоутворювальний законопроєкт №4100.

Про це заявив глава парламенту Дмитро Разумков, інформує RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

"Зараз доручаю зібратися комітету. Ми направляємо законопроєкт №4100 на повторне перше читання. О 12:00 ми проводимо позачергове засідання Верховної Ради, де розглядаємо №4100 і повертаємося до розгляду бюджету", - заявив спікер ВР.

Відзначимо, раніше Рада не змогла схвалити зміни до Бюджетного кодексу. Відповідний законопроєкт №4100 за основу підтримали лише 225 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Зазначимо, що проєкт закону поставили на голосування без обговорення. Після цього планувалося розпочати розгляд бюджету-2021 у першому читанні.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада не підтримала зміни до Бюджетного кодексу.

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