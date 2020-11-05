В Николаеве второй тур выборов городского головы состоится 22 ноября

Об этом сообщил действующий мэр Николаева

Об этом сообщил действующий мэр Николаева

Скрин прямой трансляции

Во втором туре за пост городского главы Николаева поборется действующий мэр Александр Сєнкевич (партия «Пропозиция») и Владислав Чайка – «Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Александра Сенкевича.

Действующий Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что второй туры выборов городского головы Николаева состоится 22 ноября. Об этом он сказал во время прямого эфира на собственной странице в сети Facebook.

Несмотря на все, второй тур должен состояться 22 ноября. Не игнорируйте, пожалуйста, этот второй тур и эти выборы, - сказал Сєнкевич.

Он также выразил надежду, что в этот раз явка будет больше, ведь 25 октября на избирательные участки пришли лишь чуть более 28 процентов избирателей.

Во втором туре за пост Николаевского городского головы поборется действующий мэр Александр Сенкевич (партия "Пропозиция") и Владислав Чайка – "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ).

Напомним, в Одессе во второй тур выборов проходят Труханов и Скорик.