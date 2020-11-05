09:41  05 ноября
В Украине за сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев COVID-19
10:13  05 ноября
НАПК готовит иск к владельцам серверов Реестра деклараций - хотят вернуть средства
08:13  05 ноября
Сутки в ООС: зафиксировано шесть нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
05 ноября 2020, 10:50 3

В Николаеве второй тур выборов городского головы состоится 22 ноября

05 ноября 2020, 10:50 3
Читайте також українською мовою
Об этом сообщил действующий мэр Николаева
Об этом сообщил действующий мэр Николаева
Скрин прямой трансляции
Читайте також
українською мовою

Во втором туре за пост городского главы Николаева поборется действующий мэр Александр Сєнкевич (партия «Пропозиция») и Владислав Чайка – «Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Александра Сенкевича.

Действующий Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что второй туры выборов городского головы Николаева состоится 22 ноября. Об этом он сказал во время прямого эфира на собственной странице в сети Facebook.

Несмотря на все, второй тур должен состояться 22 ноября. Не игнорируйте, пожалуйста, этот второй тур и эти выборы, - сказал Сєнкевич.

Он также выразил надежду, что в этот раз явка будет больше, ведь 25 октября на избирательные участки пришли лишь чуть более 28 процентов избирателей.

Во втором туре за пост Николаевского городского головы поборется действующий мэр Александр Сенкевич (партия "Пропозиция") и Владислав Чайка – "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ).

Напомним, в Одессе во второй тур выборов проходят Труханов и Скорик.

выборы мэрия Николаева ОПЗЖ Пропозиция второй тур
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
ЦИК обнародовала результаты выборов в 548 местных советов
05 ноября 2020, 08:42
ЦИК рассказала, когда состоится второй тур выборов мэра Сум и Полтавы
04 ноября 2020, 17:33
Кандидаты от "Слуги народа" победили на мэрских выборах в Каховке и Новой Каховке
04 ноября 2020, 15:41
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Монархичный Бахмут, скандал в Доброполье и трудное счастье Азарова
Труханов теряет послушный горсовет: с кем будет договариваться мэр
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виктор Таран
Роман Шрайк
Все блоги »