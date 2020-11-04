Ексглава Черкаської ОДА про Чернишова: космонавт із Києва

Боднар стверджує, що із Чернишовим було дуже важко працювати

Боднар стверджує, що із Чернишовим було дуже важко працювати

Фото: із відкритих джерел

Про це він заявив в ефірі ComeOn TV talk, передає RegioNews.

За його словами, у січні із Києва прийшло розпорядження збудувати 5 садочків, 5 стадіонів і 5 шкіл, однак із переліку об’єктів, які мали збудувати, 3 випали через брак фінансування.

Боднар пояснює, що у зв’язку із коронавірусом із Державного фонду регіонального розвитку замість виділених на початку року 177 мільйонів область отримала 111 мільйонів. Також субвенцію бюджету на спроможні школи у 80 мільйонів обрізали до 40.

І в нас 14 об’єктів не виходить, виходить тільки 11. Приїжджає міністр і починає розказувати, чому у вас немає 5 садочків. Я кажу, садочки і школи, це не є конче необхідні об’єкти, у нас нові взагалі не треба будувати, у нас мережа шкіл достатня. Утеплення, покращення інтер’єру-екстер’єру, це треба робити, але будувати з нуля не варто, і не можемо ми будувати з нуля в цьому році, коли в нас ще ПКД навіть немає, є певний процес”, - сказав Боднар.

Він додав, що Чернишов не зважав на аргументи про те, що реалізувати об’єкти через усі бюрократичні процедури в заявлені строки було вкрай складно.

Він мені розказує, як я маю налагодити процес. Я вже на пальцях йому пояснюю, у нас було отак грошей, а лишилось отак, от на це нам не вистачає, тому я не можу за пів року збудувати ще три об’єкти”, - додав ексголова ОДА.

Він зазначив, що на ці аргументи міністр Чернишов запитав "А що нам скаже президент?”.

Ну, після цих слів як можна з ним працювати? Потім ми повезли по об’єктах, привезли на "Країну добра” для дітей з особливими освітніми потребами, добудовували 3 поверх, спортзал, благоустрій.. Кажу, ми його в жовтні здамо цей об’єкт”, - зазначив Боднар.

Він розповів, що міністр Чернишов тоді оцінив строки здачі об’єкту до кінця року або на весну.

28 мене звільнили, до 10 чи 15 жовтня цей об’єкт вже мав бути введений в експлуатацію, там була купа бюрократичних нюансів, ми все зробили. І він хоче сказати, що в тих умовах, коли ми не мали ні ПКД, ні фінансування, ні експертиз, ні тендерних процедур... Коли приїжджають космонавти з Києва і починають розказувати, чому немає 5 садочків, що мені говорити про це питання”, - підсумував ексголова ОДА.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що міністр Чернишов просунув на посаду в.о. голови ДАБІ людину Кудрявцева.