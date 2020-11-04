Экс-глава Черкасской ОГА про Чернышова: космонавт из Киева

Боднар утверждает, что с Чернышевым было очень трудно работать

Боднар утверждает, что с Чернышевым было очень трудно работать

Фото: из открытых источников

Об этом он заявил в эфире ComeOn TV talk, передает RegioNews.

По его словам, в январе из Киева пришло распоряжение построить 5 садиков, 5 стадионов и 5 школ, однако из перечня объектов, которые должны были построить, 3 выпали из-за нехватки финансирования.

Боднар объясняет, что в связи с коронавирусом из Государственного фонда регионального развития вместо выделенных в начале года 177 миллионов область получила 111. Также субвенцию бюджета на школы в 80 миллионов обрезали до 40.

И у нас 14 объектов не получается, получается только 11. Приезжает министр и начинает рассказывать, почему у вас нет 5 садиков. Я говорю, садики и школы, это не очень необходимые объекты, у нас новые вообще не надо строить, у нас сеть школ достаточно. Утепление, улучшение интерьера-экстерьера, это надо делать, но строить с нуля не стоит, и не можем строить с нуля в этом году, когда у нас еще ПКД даже нет, есть определенный процесс", - сказал Боднар.

Он добавил, что Чернышев не воспринимал аргументы о том, что реализовать объекты через все бюрократические процедуры в заявленные сроки было крайне сложно.

Он мне рассказывает, как я должен наладить процесс. Я уже на пальцах ему объясняю, у нас было так денег, а осталось так, вот на это нам не хватает, поэтому я не могу за полгода построить еще три объекта", - добавил экс-голова ОГА.

Он отметил, что на эти аргументы министр Чернышев спросил "А что нам скажет президент?".

Ну, после этих слов как можно с ним работать? Затем мы повезли по объектам, привезли на "Страну добра" для детей с особыми образовательными потребностями, достраивали 3 этаж, спортзал, благоустройство... Говорю, мы его в октябре сдадим этот объект", - отметил Боднар.

Он рассказал, что министр Чернышев тогда оценил сроки сдачи объекта до конца года или на весну.

28 меня уволили, до 10 или 15 октября этот объект уже должен был быть введен в эксплуатацию, там была куча бюрократических нюансов, мы все сделали. И он хочет сказать, что в тех условиях, когда мы не имели ни ПКД, ни финансирования, ни экспертиз, ни тендерных процедур ... Когда приезжают космонавты из Киева и начинают рассказывать, почему нет 5 садиков, что мне говорить об этом вопросе", - подытожил экс-глава ОГА.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что министр Чернышов продвинул на должность и.о. главы ГАСИ человека Кудрявцева.