Міністр Чернишов просунув на посаду в.о. голови ДАБІ людину Кудрявцева, - ЗМІ

В ДАБІ можуть повернутися старі корупційні схеми

В ДАБІ можуть повернутися старі корупційні схеми

Про це пише видання Delo.ua в статті "Людина Кудрявцева: чому призначення Король в ДАБІ може привести до повернення старих схем".

За інформацією автора статті, Ірина Король на 100% є людиною Кудрявцева, оскільки свого часу працювала в ДАБІ "заступником не в кого попало, а у самого Олександра Строкача - правої руки Кудрявцева і людини, яку правдами і неправдами Кудрявцев залишав керувати ДАБІ після свого звільнення в якості виконуючого обов'язки".

Видання нагадує, що Кудрявцев був зі скандалом звільнений з ДАБІ у 2018 році через наявність у нього підробленого диплома Технічного університету Молдови. А за час роботи в інспекції "за Кудрявцевим вже давно закріпилося звання "архітектора корупційних схем" в будівництві".

Знаменита схема "5 доларів за кв метр" при Кудрявцеві перетворилася в схему "20 доларів за кв метр". Також Кудрявцев відзначився і запровадженням системи "Прозора ДАБІ", яка, за його словами, повинна була покінчити з корупційною складовою в будівництві. Однак, як стверджують експерти, Кудрявцев, завдяки цій схемі, призначав "в обласні підрозділи нових людей для виконання планів збору з забудовників", - йдеться в статті.

Видання, посилаючись на джерела в ДАБІ стверджує, що Кудрявцеву "вдалося знайти собі досить впливового союзника. Ним став нинішній міністр громад і територій Олексій Чернишов. Останній має до будівництва найбезпосередніше відношення, оскільки до приходу на державну службу і сам був досить великим забудовником в Харкові та Києві ... Після того, як Президент Володимир Зеленський прийняв рішення реформувати будівельну галузь і ліквідувати ДАБІ як орган Чернишов всіляко намагався саботувати реформу і, якщо не зірвати її зовсім, то максимально загальмувати. У чому його неодноразово звинувачували, в тому числі і народні депутати".

Інтереси Чернишова, як стверджують автори, збіглися з інтересами Кудрявцева, "який через реформи також поступово втрачав вплив на інспекцію. Так що їх взаємовигідний союз не повинен нікого дивувати. Після призначення підконтрольної Кудрявцеву Ірини Король Чернишов і Кудрявцев по суті "сообразили на двоих" і тепер можуть використовувати ДАБІ кожен в своїх інтересах". "Як відновлення контролю над ДАБІ Кудрявцева і Чернишова - людей, кожен з яких явно не зацікавлений в реформі, позначиться на реформу і будівельну галузь в цілому, припустити не важко", - пише видання, припускаючи, що в ДАБІ повернуться ті корупційні схеми, від масштабу яких "у багатьох волосся рухалося на голові".

Нагадаємо, 26 жовтня Кабінет міністрів призначив т.в.о. керівника ДАБІ Ірину Король, яка раніше обіймала посаду заступника директора департаменту та начальника відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт департаменту дозвільних процедур ДАБІ.