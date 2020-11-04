ЦИК рассказала, когда состоится второй тур выборов мэра Сум и Полтавы

Повторное голосование уже назначили в 9-ти областях

Повторное голосование уже назначили в 9-ти областях

Фото: из открытых источников

Об этом сообщается в Facebook Центризбиркома, передает RegioNews.

В ЦИК также рассказали, что 15 ноября будут выбирать во втором туре мэров таких городов, как Сумы, Луцк, Краматорск и Каменец-Подольский.

22 ноября состоятся повторные выборы мэров Славянска, Дрогобыча, Ужгорода, Броваров, Полтавы, Львова и Ровно.

Из информации, которую мы получили сегодня, повторное голосование уже назначили в 9-ти областях", - добавили в ЦИК.

Напомним, ранее стало известно, когда состоится второй тур выборов мэра Ровно.