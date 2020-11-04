Установлены результаты выборов в 406 местных советах Украины - ЦИК

Повторное голосование по выборам городского главы назначено в 11 территориальных общинах в 9 регионах

Повторное голосование по выборам городского главы назначено в 11 территориальных общинах в 9 регионах

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом говорится на сайте ЦИК.

По состоянию на 12:00 4 ноября 2020 года установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 406 местных советов в 24 регионах", - говорится в сообщении.

В частности, в 8 районных советах избрано 234 депутата, в 77 городских - 1953 депутата, в один районный совет в городе - 38 депутатов, в 104 поселковых - 2 281 депутат, в 216 сельских - 4 731 депутат. Кроме того, признаны избранными 492 главы (109 - городских, 130 - поселковых, 253 - сельских) в 24 регионах.

Отмечается, что уже назначено повторное голосование по выборам городского главы в 11 территориальных общинах в 9 регионах Украины.

В ЦИК напомнили, что на нынешних местных выборах должны быть избранными депутаты 1577 местных советов: 22 областных, 119 районных, 15 районных в городах, 370 городских, 431 поселковый и 620 сельских глав.

Сообщается, что на сегодняшний день еще продолжаются процессы уточнения протоколов о подсчете голосов избирателей отдельных УИК и проведение повторного подсчета голосов избирателей отдельными ТИК на основании соответствующих решений.

В то же время завершается передача протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных громад (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

Так, во всех регионах Украины районные ТИК приняли 1372 таких протокола, что составляет более 91,4% от общего количества протоколов, которые должны быть получены. В свою очередь областным ТИК передано 1275 протоколов (более 93,3%). Вместе с тем отдельные территориальные комиссии проводят уточнение протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов ", - подчеркнули в ЦИК.

Напомним, 3 ноября были установлены результаты выборов в 24 регионах.