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Вовк, которого разыскивает НАБУ, находится на больничном из-за COVID-19 - ОАСК
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04 ноября 2020, 09:04 3

Вовк, которого разыскивает НАБУ, находится на больничном из-за COVID-19 - ОАСК

04 ноября 2020, 09:04 3
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Информация НАБУ о систематическом игнорировании вызовов, очевидно, не соответствует действительности
Информация НАБУ о систематическом игнорировании вызовов, очевидно, не соответствует действительности
Фото: Facebook
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В Окружном административном суде Киева сообщили, что глава суда Павел Вовк, которого объявило в розыск Национальное антикоррупционное бюро, со 2 ноября находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за коронавируса.

Как передает RegioNews, об этом информирует пресс-служба ОАСК.

Вовк с 2 ноября 2020 года находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания Covid-19. Обязанности председателя суда исполняет его заместитель Владимир Келеберда", - говорится в сообщении.

В ОАСК отметили, что в связи с этим, информация НАБУ о систематическом игнорировании вызовов, очевидно, не соответствует действительности.

В очередной раз подчеркиваем необходимость сотрудников НАБУ соблюдать действующее законодательство и не прибегать к очередным пиар-акций, рассчитывая на распространение манипулятивной информации в СМИ", - сообщили в пресс-службе.

Вовк также отреагировал на объявление в розыск, он разместил пост в соцсети, где написал, что находится на больничном.

Привет из розыска! Я на больничном. Внимательно ищу исключение из статьи 19 Конституции Украины, для оправдания того, что происходит", - написал он.

Ранее сообщалось, что НАБУ объявило главу Окружного админсуда Киева Вовка в розыск.

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