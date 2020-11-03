Бойовики на Донбасі поранили нашого військового

Стан здоров’я захисника оцінюється як середньої важкості

Стан здоров’я захисника оцінюється як середньої важкості

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Сьогодні, 3 листопада, на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню із боку російсько-окупаційних військ. Також бойовики поранили нашого військового.

Про це передає RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Новолуганське, противник здійснив три постріли з автоматичного станкового гранатомета.

"На жаль, унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення. Воїна доставлено до лікувального закладу, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні ООС.

Наголошується, що стан здоров’я захисника оцінюється як середньої важкості.

Окрім того, ворог відкривав вогонь із ручного протитанкового гранатомета неподалік населеного пункту Водяне.

Нагадаємо, протягом попередньої доби у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.