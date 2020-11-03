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Боевики на Донбассе ранили нашего военного
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03 ноября 2020, 20:57 23

Ранение военного на Донбассе: Украина направила ноту в ОБСЕ

03 ноября 2020, 20:57 23
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Это событие будут обсуждать во время следующего заседания ТКГ
Это событие будут обсуждать во время следующего заседания ТКГ
Фото: из открытых источников
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В связи с нарушением боевиками на Донбассе режима прекращения огня и ранением украинского военного представители Украины в СЦКК направили письменную ноту в мониторинговую миссию ОБСЕ.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает RegioNews.

Сегодня днем ​​противник с автоматического гранатомета обстрелял позиции одного из наших соединений в районе Новолуганского, в результате чего один военнослужащий ВС Украины получил осколочные ранения. Военнослужащему оказана квалифицированная медицинская помощь, его состояние удовлетворительное", - говорится в заявлении.

Сообщается, что после происшествия с помощью координацийного механизма был установлен режим тишины.

Украинская делегация еще раз предлагает российской стороне осознать, к каким последствиям может привести срыв договоренностей, достигнутых на высшем уровне в нормандском формате", - заявили в Украинской делегации.

Также известно, что это событие будут обсуждать во время следующего заседания ТКГ.

Напомним, боевики на Донбассе ранили нашего военного, состояние здоровья защитника оценивается как средней тяжести.

Украина ТКГ Донбасс ОБСЕ заявление война ранение обстрел
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