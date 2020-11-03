Ранение военного на Донбассе: Украина направила ноту в ОБСЕ

Это событие будут обсуждать во время следующего заседания ТКГ

Это событие будут обсуждать во время следующего заседания ТКГ

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В связи с нарушением боевиками на Донбассе режима прекращения огня и ранением украинского военного представители Украины в СЦКК направили письменную ноту в мониторинговую миссию ОБСЕ.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает RegioNews.

Сегодня днем ​​противник с автоматического гранатомета обстрелял позиции одного из наших соединений в районе Новолуганского, в результате чего один военнослужащий ВС Украины получил осколочные ранения. Военнослужащему оказана квалифицированная медицинская помощь, его состояние удовлетворительное", - говорится в заявлении.

Сообщается, что после происшествия с помощью координацийного механизма был установлен режим тишины.

Украинская делегация еще раз предлагает российской стороне осознать, к каким последствиям может привести срыв договоренностей, достигнутых на высшем уровне в нормандском формате", - заявили в Украинской делегации.

Также известно, что это событие будут обсуждать во время следующего заседания ТКГ.

Напомним, боевики на Донбассе ранили нашего военного, состояние здоровья защитника оценивается как средней тяжести.