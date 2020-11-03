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03 листопада 2020, 13:19 31

Суддя КСУ Сліденко пригрозив Зеленському війною у разі розпуску суду

03 листопада 2020, 13:19 31
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Президент у своєму аудіозверненні "наговорив на 150 років тюрми"
Президент у своєму аудіозверненні "наговорив на 150 років тюрми"
Фото: з відкритих джерел
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Суддя Конституційного суду Ігор Сліденко, який був доповідачем у справі про скасування відповідальності чиновників за корупцію, вважає, що у своєму аудіозверненні до депутатів з фракції “Слуга народу” президент закликає до повалення державного ладу.

Як передає RegioNews, про це суддя КС Ігор Сліденко розповів у коментарі УНІАН із приводу звернення президента до фракції "Слуга народу".

Відповідаючи на запитання, як розвиватимуться події, якщо у ВР будуть 226 голосів для ухвалення президентського законопроєкту щодо припинення повноважень суддів КС, Сліденко сказав:

Я думаю, що далі - розпад України і війна, тому що, крім тих 226, ніхто це не визнає. Якщо будуть спроби силовим шляхом захопити Конституційний суд, маю на увазі будівлю суду, то це означатиме війну. Є політичні сили які ні за яких обставин не погодяться на такий розвиток подій, на узурпацію влади”.

На переконання Сліденка, у своєму аудіозверненні до депутатів з фракції "Слуга народу" Зеленський "наговорив собі на 150 років тюрми”.

Президент вголос закликає депутатів до повалення державного ладу. Це вже не вигадки РНБО, що Конституційний суд зазіхав на державний лад. Чим зазіхав? Що Конституційний суд скасував 366-1 статтю Кримінального кодексу і сказав, що її треба вдосконалити? Це навіть коментувати незручно”, - сказав Сліденко.

Також він заявив, що на нього тисли з Офісу президента, відтак 8 жовтня він написав заяву про відставку, але її ще не розглянули.

Нагадаємо, раніше Зеленський звернувся до "слуг": треба прийняти жорсткі рішення по КСУ.

Також повідомлялось, що суддів КСУ можуть позбавити фінансування на суму 109 млн грн.

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