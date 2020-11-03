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03 ноября 2020, 13:19 32

Судья КСУ Слиденко пригрозил Зеленскому войной в случае роспуска суда

03 ноября 2020, 13:19 32
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Президент в своем аудиообращении "наговорил на 150 лет тюрьмы"
Президент в своем аудиообращении "наговорил на 150 лет тюрьмы"
Фото: из открытых источников
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Судья Конституционного суда Игорь Слиденко, который был докладчиком по делу об отмене ответственности чиновников за коррупцию, считает, что в своем аудиообращении к депутатам из фракции “Слуга народа” президент призывает к свержению государственного строя.

Как передает RegioNews, об этом судья КС Игорь Слиденко рассказал в комментарии УНИАН по поводу обращения президента к фракции "Слуга народа".

Отвечая на вопрос, как будут развиваться события, если в ВР будут 226 голосов для принятия президентского законопроекта о прекращении полномочий судей КС, Слиденко сказал:

Я думаю, что дальше - распад Украины и война, потому что кроме 226-ти никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имею в виду здание суда, то это будет означать войну. Есть политические силы, которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти”.

По убеждению Слиденка, в своем аудиообращении к депутатам из фракции "Слуга народа" Зеленский "наговорил себе на 150 лет тюрьмы”.

Президент вслух призывает депутатов к свержению государственного строя. Это уже не выдумки СНБО, что Конституционный суд посягал на государственный строй. Чем посягал? Что Конституционный суд отменил 366-1 статью Уголовного кодекса и сказал, что ее надо усовершенствовать? Это даже комментировать неудобно”, - сказал Слиденко.

Также он заявил, что на него давили из Офиса президента, а потому 8 октября он написал заявление об отставке, но его еще не рассмотрели.

Напомним, ранее Зеленский обратился к "слуг": надо принять жесткие решения по КСУ.

Также сообщалось, что судей КСУ могут лишить финансирования на сумму 109 млн грн.

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