На Буковине полиция проверяет информацию о якобы массовых нарушениях избирательного законодательства

Сотрудник полиции прочитал сообщение кандидата одной из политических партий в Facebook

Сотрудник полиции прочитал сообщение кандидата одной из политических партий в Facebook

Фото из открытых источников

Во время мониторинга социальных сетей сотрудник Шевченковского отделения полиции в г. Черновцы обнаружил запись у кандидата одной из политических партий о нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

В заметке речь шла о фальсификации и умышленном затягивании подсчета голосов на уровне территориальной избирательной комиссии города Черновцы. Автор поста указывает на угрозы членам ТИК и УИК, попытки подкупа, замены заместителей председателя ТИК, а также печать фальшивых бланков протоколов.

Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 4 ст. 158-3 (Фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее на Львовщине полиция проверяла информацию о том, что "голосовали" избиратели, которые были за границей.