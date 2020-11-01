КСУ могут распустить уже на следующей неделе – "слуга народа" Камельчук

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" нардеп от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук.

На вопрос, примут на этой неделе предложенный Зеленским законопроект о восстановлении доверия к конституционного судопроизводства, Камельчук ответил:

Я думаю, есть все шансы. Увидим, как мы соберемся со вторника. Увидим, все будут на месте, здоровы, чтобы был кворум. По предварительным разговорам, должно быть достаточно людей на месте, включим в повестку дня и будем рассматривать. Надеюсь, что это будет оперативно. Очень надеюсь, что голоса за этот проект будут, потому что по количеству обсуждений вместе с коллегами и сколько людей поддержали эту беседу, поскольку это важно – есть вера в то, что голосов хватит".