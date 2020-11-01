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01 ноября 2020, 16:41 188

КСУ могут распустить уже на следующей неделе – "слуга народа" Камельчук

01 ноября 2020, 16:41 188
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Главное, чтобы собрали кворум в зале, считает нардеп
Фото из открытых источников
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Парламент на следующей неделе может принять законопроект Владимира Зеленского о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и отмены его решения об антиконституционности статьи уголовного кодекса об ответственности за умышленное непредставление деклараций.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" нардеп от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук.

На вопрос, примут на этой неделе предложенный Зеленским законопроект о восстановлении доверия к конституционного судопроизводства, Камельчук ответил:

Я думаю, есть все шансы. Увидим, как мы соберемся со вторника. Увидим, все будут на месте, здоровы, чтобы был кворум. По предварительным разговорам, должно быть достаточно людей на месте, включим в повестку дня и будем рассматривать. Надеюсь, что это будет оперативно. Очень надеюсь, что голоса за этот проект будут, потому что по количеству обсуждений вместе с коллегами и сколько людей поддержали эту беседу, поскольку это важно – есть вера в то, что голосов хватит".

Нардеп уточнил, что речь идет не о ликвидации КСУ, а о роспуске действующего состава судей.

Те кто начинают считать себя, даже если это судьи КСУ, выше Конституции – должны быть отстранены от управления государством", - заявил он.

Напомним, вчера инициативу президента Украины Владимира Зеленского обновление состава скандального Конституционного суда поддержал Европарламент.

Слуга народа Верховная Рада Конституционный суд президент законопроект
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