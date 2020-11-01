КСУ могут распустить уже на следующей неделе – "слуга народа" Камельчук
Парламент на следующей неделе может принять законопроект Владимира Зеленского о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и отмены его решения об антиконституционности статьи уголовного кодекса об ответственности за умышленное непредставление деклараций.
Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" нардеп от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук.
На вопрос, примут на этой неделе предложенный Зеленским законопроект о восстановлении доверия к конституционного судопроизводства, Камельчук ответил:
Я думаю, есть все шансы. Увидим, как мы соберемся со вторника. Увидим, все будут на месте, здоровы, чтобы был кворум. По предварительным разговорам, должно быть достаточно людей на месте, включим в повестку дня и будем рассматривать. Надеюсь, что это будет оперативно. Очень надеюсь, что голоса за этот проект будут, потому что по количеству обсуждений вместе с коллегами и сколько людей поддержали эту беседу, поскольку это важно – есть вера в то, что голосов хватит".
Нардеп уточнил, что речь идет не о ликвидации КСУ, а о роспуске действующего состава судей.
Те кто начинают считать себя, даже если это судьи КСУ, выше Конституции – должны быть отстранены от управления государством", - заявил он.
Напомним, вчера инициативу президента Украины Владимира Зеленского обновление состава скандального Конституционного суда поддержал Европарламент.