В Україні планують запровадити новий принцип карантинного поділу

МОЗ планує відійти від "світлофорного” зонування

МОЗ планує відійти від "світлофорного” зонування

Фото: flickr

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.

За словами Немчінова, країні потрібно почати підходити до єдиних принципів у зонуванні.

Він додав, що це питання розглядають також в Уряді.

У принципі, так, як сьогодні сказав Віктор Ляшко, ми, напевно, вже повинні відходити від такого "світлофорного" принципу", - сказав міністр.

Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину: Київ залишається у "помаранчевій" зоні.