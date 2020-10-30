В Україні планують запровадити новий принцип карантинного поділу
МОЗ планує відійти від "світлофорного” зонування
МОЗ планує відійти від "світлофорного” зонування
Міністерство охорони здоров’я допускає можливість відходу від “світлофорного” принципу карантинного зонування.
Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.
За словами Немчінова, країні потрібно почати підходити до єдиних принципів у зонуванні.
Він додав, що це питання розглядають також в Уряді.
У принципі, так, як сьогодні сказав Віктор Ляшко, ми, напевно, вже повинні відходити від такого "світлофорного" принципу", - сказав міністр.
Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину: Київ залишається у "помаранчевій" зоні.
Міністр Малюська заявив про ризики для ключових реформ, які нині на розгляді у КСУВсі новини »
30 жовтня 2020, 12:59Уряд підвищив зарплати сімейним лікарям - Степанов
30 жовтня 2020, 12:24В Україні оновили зони карантину: Київ залишається у "помаранчевій" зоні
30 жовтня 2020, 11:19
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Вибори в Запоріжжі: чи вдасться меру Буряку дожити до кінця другого терміну і до чого тут Коломойський
Проліт глав ОДА повз мерські крісла. Чому програли Кучер, Борзов та Коваль