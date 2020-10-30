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30 жовтня 2020, 13:37 8

В Україні планують запровадити новий принцип карантинного поділу

30 жовтня 2020, 13:37 8
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МОЗ планує відійти від "світлофорного” зонування
МОЗ планує відійти від "світлофорного” зонування
Фото: flickr
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Міністерство охорони здоров’я допускає можливість відходу від “світлофорного” принципу карантинного зонування.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.

За словами Немчінова, країні потрібно почати підходити до єдиних принципів у зонуванні.

Він додав, що це питання розглядають також в Уряді.

У принципі, так, як сьогодні сказав Віктор Ляшко, ми, напевно, вже повинні відходити від такого "світлофорного" принципу", - сказав міністр.

Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину: Київ залишається у "помаранчевій" зоні.

Кабмін Україна карантин правила червона зона зона
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