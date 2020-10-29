"Система электронного декларирования будет работать": Зеленский прокомментировал кризис с КСУ
Несмотря на решение Конституционного суда, система электронного декларирования в Украине будет работать.
Об этом на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".
По его словам, решение КСУ, который признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, фактически парализовало работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции с закрытием Реестра деклараций.
"Сразу скажу о главном, чтобы ни у кого не было даже малейшего сомнения. Система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее восстановления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как неотложные", - заявил Зеленский.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.
28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.
Тем временем в Офисе президента не исключают замену судей Конституционного суда Украины за скандальные решения относительно декларирования.