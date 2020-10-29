18:26  29 октября
Во Львове ТИК объявила окончательные результаты выборов мэра
16:01  29 октября
Более 60 депутатов Рады переболели коронавирусом - Разумков
17:23  29 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Новомихайловку
UA | RU
UA | RU
29 октября 2020, 17:49 6

"Система электронного декларирования будет работать": Зеленский прокомментировал кризис с КСУ

29 октября 2020, 17:49 6
Читайте також українською мовою
По словам президента, законопроекты для ее восстановления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как неотложные
По словам президента, законопроекты для ее восстановления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как неотложные
Офис президента
Читайте також
українською мовою

Несмотря на решение Конституционного суда, система электронного декларирования в Украине будет работать.

Об этом на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, решение КСУ, который признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, фактически парализовало работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции с закрытием Реестра деклараций.

"Сразу скажу о главном, чтобы ни у кого не было даже малейшего сомнения. Система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее восстановления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как неотложные", - заявил Зеленский.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.

Тем временем в Офисе президента не исключают замену судей Конституционного суда Украины за скандальные решения относительно декларирования.

суд СНБО РНБО НАПК Конституционный суд президент решение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Пролет глав ОГА мимо мэрских кресел. Почему проиграли Кучер, Борзов и Коваль
Выборы в Мариуполе: почему слухи о пророссийском реванше выглядят сильно преувеличенными
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Паниотто
Виктор Таран
Все блоги »