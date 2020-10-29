"Система электронного декларирования будет работать": Зеленский прокомментировал кризис с КСУ

По словам президента, законопроекты для ее восстановления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как неотложные

По словам президента, законопроекты для ее восстановления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как неотложные

Офис президента

Несмотря на решение Конституционного суда, система электронного декларирования в Украине будет работать.

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