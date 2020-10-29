13:12  29 жовтня
Стало відомо, коли можуть відбутися повторні вибори мера Борисполя
11:31  29 жовтня
Вибух на газорозподільній станції під Харковом: жертв стало більше
12:41  29 жовтня
Стало відомо, коли за держбюджет-2020 візьметься профільний комітет Ради
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2020, 13:19 4

Рішення КСУ може стати підставою для зупинення безвізу з Євросоюзом - посол

29 жовтня 2020, 13:19 4
Читайте также на русском языке
Також під загрозою макрофінансова допомога від МВФ
Також під загрозою макрофінансова допомога від МВФ
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Європейському союзі занепокоєні рішеннями Конституційного суду України щодо діяльності антикорупційних органів, і вважають, що це може стати підставою для тимчасового зупинення безвізового режиму.

Як передає RegioNews, про це йдеться у листі посла України при ЄС Миколи Точицького на адресу віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, текст якого є в розпорядженні "Європейської правди".

"Як поки що неофіційно зазначають наші контакти, рішення Конституційного суду України No 13-р/2020, яке скасувало ключові антикорупційні повноваження НАЗК, кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, є достатньою підставою для початку запуску Європейською комісією механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму", - йдеться в листі.

У листі також йдеться про те, що Євросоюз стурбований рішеннями КСУ і Окружного адмінсуду Києва про діяльність антикорупційних органів, а незалежність, інституційна спроможність і стійкість антикорупційної інфраструктури - це критерії досягнення ряду короткострокових і стратегічних цілей у відносинах з ЄС. Мова йде про збереження безвізу, подальші транші макрофінансової допомоги ЄС, інтеграцію в енергетичний ринок ЄС, інтеграцію в єдиний цифровий ринок.

Враховуючи зазначене та з метою запобігання розвитку несприятливого сценарію, пропонували б у стислі строки створити робочу групу високого рівня із опрацювання змін до Конституції України, до якої б також увійшли представники Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, суддівського самоврядування, наукових кіл та громадянського суспільства", - йдеться в листі.

Раніше повідомлялося, що у Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили, що Конституційний суд України позбавив його доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади.

посол ЄС конфлікт декларацїї корупція безвіз КСУ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Проліт глав ОДА повз мерські крісла. Чому програли Кучер, Борзов та Коваль
Вибори у Маріуполі: чому чутки про проросійський реванш виглядають надто перебільшеними
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Паніотто
Віктор Таран
Всі блоги »