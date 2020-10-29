Рішення КСУ може стати підставою для зупинення безвізу з Євросоюзом - посол

Також під загрозою макрофінансова допомога від МВФ

Також під загрозою макрофінансова допомога від МВФ

Фото: з відкритих джерел

В Європейському союзі занепокоєні рішеннями Конституційного суду України щодо діяльності антикорупційних органів, і вважають, що це може стати підставою для тимчасового зупинення безвізового режиму.

Як передає RegioNews, про це йдеться у листі посла України при ЄС Миколи Точицького на адресу віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, текст якого є в розпорядженні "Європейської правди".

"Як поки що неофіційно зазначають наші контакти, рішення Конституційного суду України No 13-р/2020, яке скасувало ключові антикорупційні повноваження НАЗК, кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, є достатньою підставою для початку запуску Європейською комісією механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму", - йдеться в листі.

У листі також йдеться про те, що Євросоюз стурбований рішеннями КСУ і Окружного адмінсуду Києва про діяльність антикорупційних органів, а незалежність, інституційна спроможність і стійкість антикорупційної інфраструктури - це критерії досягнення ряду короткострокових і стратегічних цілей у відносинах з ЄС. Мова йде про збереження безвізу, подальші транші макрофінансової допомоги ЄС, інтеграцію в енергетичний ринок ЄС, інтеграцію в єдиний цифровий ринок.

Враховуючи зазначене та з метою запобігання розвитку несприятливого сценарію, пропонували б у стислі строки створити робочу групу високого рівня із опрацювання змін до Конституції України, до якої б також увійшли представники Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, суддівського самоврядування, наукових кіл та громадянського суспільства", - йдеться в листі.

Раніше повідомлялося, що у Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили, що Конституційний суд України позбавив його доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади.