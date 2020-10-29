Разумков прокоментував рішення КСУ й пообіцяв реакцію з боку Ради та президента

За його словами, тиск неприпустимий на будь-яку гілку влади

За його словами, тиск неприпустимий на будь-яку гілку влади

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На рішення Конституційного суду України про визнання неконституційними окремих положень закону про запобігання корупції та кримінальної відповідальності за недостовірне декларування оперативно відреагують Верховна Рада і президент. Зокрема, Рада допрацює антикорупційне законодавство з урахуванням позиції КСУ.

Про це в ході робочого візиту до Німеччини заявив спікер Верховної ради України Дмитро Разумков, інформує RegioNews.

За його словами, тиск неприпустимий на будь-яку гілку влади.

"Але якщо ми виходимо з антикорупційної реформи, вона більш ніж важлива для держави... Ви бачите реакцію наших іноземних партнерів. Вона, м'яко кажучи, досить серйозна. І ті досягнення, які були зроблені протягом кількох років... я говорю і про НАБУ, і про САП, і про Вищий антикорупційний суд - це все маленькі, але важливі кроки у боротьбі з корупцією", - зазначив Разумков.

Він також розповів про наслідки рішення КСУ.

"Я впевнений, що досить швидко буде реакція з боку парламенту та президента. І ми будемо на законодавчому рівні допрацьовувати ті механізми, які є на сьогодні, для того, щоб система продовжувала працювати", - додав Разумков.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.