На засіданні ТКГ погодили відкриття двох пунктів пропуску на Донбасі

Інфраструктура обох КПВВ готова для проїзду вантажного транспорту

Інфраструктура обох КПВВ готова для проїзду вантажного транспорту

За модераторства ОБСЄ відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Зокрема, була погоджена дата початку роботи двох контрольних пунктів в'їзду і виїзду на Донбасі, їх відкриють 10 листопада.

Перший заступник глави української делегації Олексій Резніков запевнив щодо готовності України відкрити обидва КПВВ у визначену дату. 6 листопада він відвідає ці контрольні пункти в'їзду/виїзду для завершення організаційних питань. Олексій Резніков також запросив пані Хайді Грау (спецпредставниця голови ОБСЄ у ТКГ, - ред.) відвідати КПВВ спільно”, - йдеться в повідомленні.

Також представники України проінформували, що інфраструктура обох КПВВ готова для проїзду вантажного транспорту.

Українська сторона завершує асфальтування дороги в районі КПВВ "Золоте”, який за рік тричі перебував під обстрілом”, - повідомили в Офісі Зеленського.

Нагадаємо, КПВВ "Станиця Луганська" буде закритим до середини листопада, - штаб ООС.