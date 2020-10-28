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28 жовтня 2020, 19:50 2

На засіданні ТКГ погодили відкриття двох пунктів пропуску на Донбасі

28 жовтня 2020, 19:50 2
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Інфраструктура обох КПВВ готова для проїзду вантажного транспорту
Інфраструктура обох КПВВ готова для проїзду вантажного транспорту
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За модераторства ОБСЄ відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Зокрема, була погоджена дата початку роботи двох контрольних пунктів в'їзду і виїзду на Донбасі, їх відкриють 10 листопада.

Перший заступник глави української делегації Олексій Резніков запевнив щодо готовності України відкрити обидва КПВВ у визначену дату. 6 листопада він відвідає ці контрольні пункти в'їзду/виїзду для завершення організаційних питань. Олексій Резніков також запросив пані Хайді Грау (спецпредставниця голови ОБСЄ у ТКГ, - ред.) відвідати КПВВ спільно”, - йдеться в повідомленні.

Також представники України проінформували, що інфраструктура обох КПВВ готова для проїзду вантажного транспорту.

Українська сторона завершує асфальтування дороги в районі КПВВ "Золоте”, який за рік тричі перебував під обстрілом”, - повідомили в Офісі Зеленського.

Нагадаємо, КПВВ "Станиця Луганська" буде закритим до середини листопада, - штаб ООС.

КПВВ Пункти пропуску Донбас ТКГ засідання Офіс президента
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