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28 октября 2020, 19:50 4

На заседании ТКГ согласовали открытие двух пунктов пропуска на Донбассе

28 октября 2020, 19:50 4
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Инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта
Инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта
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При модераторстве ОБСЕ состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

В частности, была согласована дата начала работы двух контрольных пунктов въезда и выезда на Донбассе, их откроют 10 ноября.

Первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников заверил о готовности Украины открыть оба КПВВ в определенную дату. 6 ноября он посетит эти контрольные пункты въезда/выезда для завершения организационных вопросов. Алексей Резников также пригласил госпожу Хайди Грау (спецпредставительница председателя ОБСЕ в ТКГ, - ред.) посетить КПВВ совместно", - говорится в сообщении.

Также представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта.

Украинская сторона завершает асфальтирование дороги в районе КПВВ "Золотое", который за год трижды находился под обстрелом", - сообщили в Офисе Зеленского.


Напомним, КПВВ "Станица Луганская" будет закрытым до середины ноября, - штаб ООС.

КПВВ Пункты пропуска Донбасс ТКГ заседание Офис президента
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