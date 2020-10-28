На заседании ТКГ согласовали открытие двух пунктов пропуска на Донбассе
При модераторстве ОБСЕ состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.
В частности, была согласована дата начала работы двух контрольных пунктов въезда и выезда на Донбассе, их откроют 10 ноября.
Первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников заверил о готовности Украины открыть оба КПВВ в определенную дату. 6 ноября он посетит эти контрольные пункты въезда/выезда для завершения организационных вопросов. Алексей Резников также пригласил госпожу Хайди Грау (спецпредставительница председателя ОБСЕ в ТКГ, - ред.) посетить КПВВ совместно", - говорится в сообщении.
Также представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта.
Украинская сторона завершает асфальтирование дороги в районе КПВВ "Золотое", который за год трижды находился под обстрелом", - сообщили в Офисе Зеленского.
Напомним, КПВВ "Станица Луганская" будет закрытым до середины ноября, - штаб ООС.