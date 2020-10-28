На заседании ТКГ согласовали открытие двух пунктов пропуска на Донбассе

Инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта

Инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта

При модераторстве ОБСЕ состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

В частности, была согласована дата начала работы двух контрольных пунктов въезда и выезда на Донбассе, их откроют 10 ноября.

Первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников заверил о готовности Украины открыть оба КПВВ в определенную дату. 6 ноября он посетит эти контрольные пункты въезда/выезда для завершения организационных вопросов. Алексей Резников также пригласил госпожу Хайди Грау (спецпредставительница председателя ОБСЕ в ТКГ, - ред.) посетить КПВВ совместно", - говорится в сообщении.

Также представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта.

Украинская сторона завершает асфальтирование дороги в районе КПВВ "Золотое", который за год трижды находился под обстрелом", - сообщили в Офисе Зеленского.





Напомним, КПВВ "Станица Луганская" будет закрытым до середины ноября, - штаб ООС.