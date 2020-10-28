З’явився текст скандального рішення КСУ про недостовірне декларування
Це рішення не може бути оскаржене і є остаточним
Це рішення не може бути оскаржене і є остаточним
З'явився текст рішення Великої палати Конституційного суду про скасування статті про недостовірне декларування.
Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.
Як стверджують судді Конституційного суду у документі, Національне агентство з питань запобігання корупції отримало контрольні функції, які мають прямий і безпосередній вплив на судову гілку влади, зокрема і на суддів системи судоустрою та суддів Конституційного суду.
Так, КСУ дійшов до висновку, що окремі положення закону №1700, що стосуються повноважень НАЗК у частині контролю виконавчої влади над судовою гілкою влади, суперечать Конституції. Це зокрема:
- особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- облік та оприлюднення декларацій;
- контроль та перевірка декларацій, встановлення своєчасності подання декларацій, повна перевірка декларацій;
- моніторинг способу життя суб'єктів декларування;
- додаткові заходи здійснення фінансового контролю, відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.
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