З’явився текст скандального рішення КСУ про недостовірне декларування

Це рішення не може бути оскаржене і є остаточним

Це рішення не може бути оскаржене і є остаточним

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З'явився текст рішення Великої палати Конституційного суду про скасування статті про недостовірне декларування.

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