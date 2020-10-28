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28 жовтня 2020, 17:53 6

З’явився текст скандального рішення КСУ про недостовірне декларування

28 жовтня 2020, 17:53 6
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Це рішення не може бути оскаржене і є остаточним
Фото: із відкритих джерел
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З'явився текст рішення Великої палати Конституційного суду про скасування статті про недостовірне декларування.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Як стверджують судді Конституційного суду у документі, Національне агентство з питань запобігання корупції отримало контрольні функції, які мають прямий і безпосередній вплив на судову гілку влади, зокрема і на суддів системи судоустрою та суддів Конституційного суду.

Так, КСУ дійшов до висновку, що окремі положення закону №1700, що стосуються повноважень НАЗК у частині контролю виконавчої влади над судовою гілкою влади, суперечать Конституції. Це зокрема:

  • особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
  • облік та оприлюднення декларацій;
  • контроль та перевірка декларацій, встановлення своєчасності подання декларацій, повна перевірка декларацій;
  • моніторинг способу життя суб'єктів декларування;
  • додаткові заходи здійснення фінансового контролю, відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

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