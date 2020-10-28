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28 жовтня 2020, 18:09 4

НАЗК закриває реєстр декларацій через рішення Конституційного суду

28 жовтня 2020, 18:09 4
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Тепер Верховна Рада має ухвалити новий закон, що дасть можливість відкривати цю інформацію
Тепер Верховна Рада має ухвалити новий закон, що дасть можливість відкривати цю інформацію
Фото: із відкритих джерел
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закриває реєстр електронних декларацій з 18 години 28 жовтня на виконання рішення Конституційного суду.

Про це "Українській правді” повідомив голова НАЗК Олександр Новіков,

Конституційний суд визнав 27 числа – і сьогодні рішення опубліковане – неконституційним доступ громадян до інформації про доходи, видатки і майно як себе, так і всіх осіб, які отримують зарплату за рахунок податків України”, - сказав Новіков.

Він додав, що реєстру декларацій у вільному доступі не буде з 18-ї години на сайті НАЗК.

Рішення Конституційного суду повертає Україну не в 2013 рік, а в 1991, коли взагалі в принципі не існувало ніякого антикорупційного законодавства. Воно повністю скасовує всі механізми запобігання корупції, які були вибудувані за роки незалежності", - додав голова НАЗК.

Видання зазначає, що реєстр декларацій не буде працювати до тих пір, поки Верховна Рада не ухвалить новий закон, яким надасть НАЗК можливість відкривати таку інформацію.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня з’явився текст скандального рішення КСУ про недостовірне декларування.

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