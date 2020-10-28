НАПК закрывает реестр деклараций из-за решения Конституционного суда
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) закрывает реестр электронных деклараций с 18 часов 28 октября на выполнение решения Конституционного суда.
Об этом "Украинской правде" сообщил председатель НАПК Александр Новиков,
Конституционный суд признал 27 числа - и сегодня решение опубликовано - неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины", - сказал Новиков.
Он добавил, что реестра деклараций в свободном доступе не будет с 18 часов на сайте НАПК.
Решение Конституционного суда возвращает Украину не в 2013 год, а в 1991, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства. Оно полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости", - добавил глава НАПК.
Издание отмечает, что реестр деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.
Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.