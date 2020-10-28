НАПК закрывает реестр деклараций из-за решения Конституционного суда

Теперь Верховная Рада должна принять новый закон, что позволит открывать эту информацию

Теперь Верховная Рада должна принять новый закон, что позволит открывать эту информацию

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Об этом "Украинской правде" сообщил председатель НАПК Александр Новиков,

Конституционный суд признал 27 числа - и сегодня решение опубликовано - неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины", - сказал Новиков.

Он добавил, что реестра деклараций в свободном доступе не будет с 18 часов на сайте НАПК.

Решение Конституционного суда возвращает Украину не в 2013 год, а в 1991, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства. Оно полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости", - добавил глава НАПК.

Издание отмечает, что реестр деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую ​​информацию.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября появился текст скандального решения КСУ о недостоверном декларировании.