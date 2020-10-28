Лубківський не захотів стати речником ТКГ й назвав причину

Він заявив, що по-іншому бачить свою участь в безпековій і дипломатичній площинах

Він заявив, що по-іншому бачить свою участь в безпековій і дипломатичній площинах

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Про це він повідомив у Facebook, інформує RegioNews.

"Я не прийняв запрошення долучитися до роботи української делегації в Тристоронній контактній групі як речник", – зазначив Лубківський.

Він подякував главі української делегації в ТКГ Леоніду Кравчуку та президенту Володимиру Зеленському за їхню пропозицію, однак зауважив, що в ході консультацій і, зокрема, відрядження до Республіки Хорватія у складі урядової делегації на чолі з віцепрем’єр-міністром Олексієм Резніковим "дещо інакше побачив свою можливу роль, що більше перебуває в безпековій і дипломатичній площинах на основі, серед іншого, і балканського досвіду".

"Я готовий... ділитися своїми напрацюваннями на користь України і українського народу", – додав дипломат.

Лубківський зазначив що після одужання від COVID-19 планує завершити консультації з Резніковим щодо формату "потенційного залучення до справи реінтеграції тимчасово окупованих територій, яка є невід'ємною складовою повного відновлення територіальної цілісності і суверенітету України".

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що кандидатура дипломата Маркіяна Лубківського розглядається на речника української делегації в Тристоронній контактній групі.