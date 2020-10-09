НКРЕКП звернулась до ДБР щодо тиску нардепів з "Батьківщини"

На думку комісії, нардепи тиснуть неправомірно використовуючи свої повноваження, а також - через соцмережі "щоб сформувати негативну думку про регулятора"

На думку комісії, нардепи тиснуть неправомірно використовуючи свої повноваження, а також - через соцмережі "щоб сформувати негативну думку про регулятора"

Фото: Oilpoint

Члени Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у повному складі звернулися із заявою до ДБР щодо тиску нардепів від «Батьківщини» Олексія Кучеренка, Валентина Наливайченка і Михайла Волинця.

Про це пише RegioNews з посиланням на Економічну правду.

Як пише видання, у його розпорядженні є заява НКРЕКП до Держбюро розслідувань від 9 жовтня 2020 року.

...На регулятора чинився тиск щодо збільшення норми доходності на "стару" регуляторну базу активів, що додатково збільшить тарифний дохід операторів систем розподілу щонайменше на 10 млрд грн, які перекладатимуться додатковим фінансовим тягарем на споживачів електроенергії. Вся публічна риторика нардепів, зокрема і на каналі ТРК "Україна", має на меті, на нашу думку, зокрема, зміну підходу до стимулюючого регулювання", - йдеться у заяві.

Також Комісія пов'язує тиск нардепів, зокрема, із тим, що вона відтермінувала видачу ліцензій ТОВ "ДТЕК Курахівська ТЕС" та ТОВ "ДТЕК Луганська ТЕС" на виробництво електричної і теплоенергії і в підсумку скасувала рішення про видачу цим компаніям ліцензій.

Підставами для прийняття таких рішень є намір "ТОВ ДТЕК "Східенерго" передати ТОВ "ДТЕК Курахівська ТЕС"/ ТОВ "ДТЕК Луганська ТЕС" свої цілісні майнові комплекси на підставі договорів", - додали в НКРЕКП.

Зазначається, що відповідно до інформації від СБУ та "Нафтогазу", заборгованість ТОВ "ДТЕК Східенерго" перед "Нафтогоазом" за спожитий газ сягає понад 724 млн грн.

Як стверджують у Комісії, вказані компанії не звертались до "Нафтогазу" щодо умов правонаступництва за борговими зобов'язаннями ТОВ "ДТЕК Східенерго" та умов їх погашення, хоча кінцевим бенефіціаром компаній є одна і та ж особа.

Таким чином, у діях ТОВ "ДТЕК Східенерго" вбачається намір уникнути оплати мільйонного боргу перед акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі", - наголосили в НКРЕКП.

У своїй заяві НКРЕКП просить ДБР прийняти заяву про кримінальне правопорушення, розпочати розслідування і притягти вказаних нардепів до відповідальності.

У НКРЕКП зазначають, що, відповідно до ст. 344 ККУ, незаконний вплив у будь-якій формі у тому числі на члена Накцкомісії з тарифів, з метою перешкодити виконання службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень, карається штрафом від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів або арештом від 3 до 6 місяців, або обмеженням волі до 2 років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше один із нардепів, на якого поскаржилися до ДБР, Олексій Кучеренко заявив, що керівництво НКРЕКП планує збільшити собі зарплату на 50%.