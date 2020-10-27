На одній із дільниць Кривого Рогу призначили повторні вибори

Перевибори можуть призначити і на інших дільницях області

Перевибори можуть призначити і на інших дільницях області

Фото: із відкритих джерел

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області на одній із спеціальних дільниць вибори були визнані такими, що не відбулися.

Про це повідомляє Громадська мережа ОПОРА, передає RegioNews.

Як повідомляють спостерігачі, до спеціальної дільниці надійшли бюлетені для голосування, в яких були вказані не ті кандидати.

Тепер на ній відбудуться повторні вибори. В ОПОРІ додали, що перевибори можуть призначити і на інших дільницях області.

На деяких дільницях та виборчих округах можуть визнати вибори такими, що не відбулися через неуважність комісій та помилки при друку бюлетенів”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначають спостерігачі, також на дільницях не завжди дотримувались протиепідемічних заходів як самі виборці, так і члени комісій.

Нагадаємо, у Дніпрі двоє чоловіків розтрощили приміщення виборчу комісію, їх затримали.