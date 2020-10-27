13:55  27 жовтня
Заступниця Єрмака захворіла на коронавірус
08:42  27 жовтня
Віталій Кличко перемагає у першому турі - опрацьовані майже всі бюлетені
08:13  27 жовтня
Доба в ООС: на Донбасі зафіксували три порушення режиму припинення вогню
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2020, 13:48 7

У Затоці посадовці самостійно встановили переможців на виборах: КВУ пригрозив судом

27 жовтня 2020, 13:48 7
Читайте также на русском языке
У Комітеті виборців України заявили, що в Затоці ще триває підрахунок голосів
У Комітеті виборців України заявили, що в Затоці ще триває підрахунок голосів
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

У Затоківській об'єднаній територіальній громаді (Одеська область) нібито порахували результати виборів і встановили переможців. Сьогодні відбулася перша сесія селищної ради.

Про це передає RegioNews з посиланням на "Думську".

Присягу голови ОТГ зачитав Андрій Апанасенко, який підозрюється в отриманні хабаря в особливо великих розмірах на попередній посаді.

До складу місцевої ради нібито увійшли Олег Романів, В'ячеслав Свищов, Віталій Запша, Валерій Михальов, Ігор Мазур, Василь Садовський, Юрій Христовий, Ніна Смирнова, Олександр Григоренко, Эльшан Джафаров, Олексій Донкоглов, Сергій Звягінцев, Ваник Григорян, Володимир Рабинюк, Олена Шумілкіна, Тетяна Глущенко, Світлана Офіцерова, Олександр Доломанжи, Самвел Мартоян, Діана Гоменюк, Наталія Лященко, Паргев Менещян.

У Комітеті виборців України заявили, що в Затоці ще триває підрахунок голосів.

"Якщо вони, дійсно, провели сесію і назвали себе переможцями, то ці дії точно неправомірні. Перед цим результати виборів повинні бути оприлюднені", - розповів голова обласної організації КВУ Анатолій Бойко.

За його словами, там будуть судові розгляди.

Нагадаємо, раніше ЦВК розповіла, у яких регіонах найвища і найнижча явка виборців.

суд вибори голосування Місцеві вибори Одеська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Попередні підсумки місцевих виборів: програш "Слуги народу" та реванш "ЄС" і ОПЗЖ на тлі тріумфу регіональних еліт
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Всі публікації »
Володимир Паніотто
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Всі блоги »