На Київщині члени тервиборчкому потрапили в ДТП, загинула жінка

Загиблій було 62 роки

Загиблій було 62 роки

Фото з відкритих джерел

В Бородянському районі Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та вантажівки. У легковому автомобілі знаходилися члени територіальної виборчої комісії.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київської області, пише RegioNews.

Інцидент стався 26 жовтня близько 14:30 на автодорозі Немішаєве-Козинці.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою ЗІЛ", - повідомили в поліції.

Зазначається, що від отриманих травм 62-річна пасажирка легковика загинула на місці пригоди, а 44-річного водія цієї машини доставили в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.

За даним фактом поліція відкрила кримінальну справу за ч. ст 2. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, у Києві вантажівка в'їхала у бригаду дорожників.