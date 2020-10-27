На Киевщине члены теризбиркома попали в ДТП, погибла женщина

Погибшей было 62 года

Погибшей было 62 года

Фото из открытых источников

В Бородянском районе Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и грузовика. В легковом автомобиле находились члены территориальной избирательной комиссии.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, пишет RegioNews.

Инцидент произошел 26 октября около 14:30 на автодороге Немешаево-Козинцы.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ЗИЛ", - сообщили в полиции.

Отмечается, что от полученных травм 62-летняя пассажирка легковушки погибла на месте происшествия, а 44-летнего водителя этой машины доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

По данному факту полиция открыла уголовное дело по ч. ст 2. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Киеве грузовик въехал в бригаду дорожников.