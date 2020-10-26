19:38  26 жовтня
Найбільше порушень на виборах зафіксовано у Київській області, - Геращенко
20:05  26 жовтня
"Слуги народу" хочуть закріпити процедуру "Зе-опитування" на постійній основі
18:17  26 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Мар`їнку
UA | RU
UA | RU
26 жовтня 2020, 22:38 1

Запитання про ВЕЗ в президентському опитуванні сформулювали некоректно – Резніков

26 жовтня 2020, 22:38 1
Читайте также на русском языке
За словами віце-прем'єра, українці негативно ставляться до самого поняття вільних економічних зон
За словами віце-прем'єра, українці негативно ставляться до самого поняття вільних економічних зон
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Формулювання питання про вільну економічну зону серед "5 питань від Президента" було написано некоректно.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє RegioNews.

На мій погляд, саме формулювання було не зовсім коректно написано. Я б з авторами цього опитування посперечався, тому що "вільні економічні зони" мають негативну конотацію в українському суспільстві і експортному середовищі починаючи з 1990-х років", - заявив Резніков.

З його слів, міжнародні партнери України також негативно ставляться до спроб створити в країні вільні економічні зони.

Тому, якби інакше було б сформульоване питання, наприклад "території пріоритетного розвитку", про які я кажу, можливо, була б трошки інша статистика", - додав віце-прем'єр.

Нагадаємо, у "Слузі народу” представили перші результати опитування Зеленського. За результатами опитування українці не підтримали створення ВЕЗ на Донбасі.

ВЕЗ Донбас Олексій Резніков опитування президент
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
"Слуги народу" хочуть закріпити процедуру "Зе-опитування" на постійній основі
26 жовтня 2020, 20:05
Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Мар`їнку
26 жовтня 2020, 18:17
Петиція до Зеленського про ліквідацію ОАСК набрала необхідну кількість підписів
26 жовтня 2020, 17:07
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Попередні підсумки місцевих виборів: програш "Слуги народу" та реванш "ЄС" і ОПЗЖ на тлі тріумфу регіональних еліт
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Всі блоги »