Запитання про ВЕЗ в президентському опитуванні сформулювали некоректно – Резніков

За словами віце-прем'єра, українці негативно ставляться до самого поняття вільних економічних зон

За словами віце-прем'єра, українці негативно ставляться до самого поняття вільних економічних зон

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Формулювання питання про вільну економічну зону серед "5 питань від Президента" було написано некоректно.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє RegioNews.

На мій погляд, саме формулювання було не зовсім коректно написано. Я б з авторами цього опитування посперечався, тому що "вільні економічні зони" мають негативну конотацію в українському суспільстві і експортному середовищі починаючи з 1990-х років", - заявив Резніков.

З його слів, міжнародні партнери України також негативно ставляться до спроб створити в країні вільні економічні зони.

Тому, якби інакше було б сформульоване питання, наприклад "території пріоритетного розвитку", про які я кажу, можливо, була б трошки інша статистика", - додав віце-прем'єр.

Нагадаємо, у "Слузі народу” представили перші результати опитування Зеленського. За результатами опитування українці не підтримали створення ВЕЗ на Донбасі.