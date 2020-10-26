Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Мар`їнку

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає

Фото з відкритих джерел

Від початку поточної доби, 26 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Також у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 2 га території та передано на знищення 47 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі один раз порушили режим "тиші": стріляли біля Авдіївки.