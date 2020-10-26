Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Мар`їнку
Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає
Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає
Від початку поточної доби, 26 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Також у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 2 га території та передано на знищення 47 вибухонебезпечних предметів.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, October 26, 2020
Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі один раз порушили режим "тиші": стріляли біля Авдіївки.
Бойовики на Донбасі один раз порушили режим "тиші": стріляли біля АвдіївкиВсі новини »
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