Вопрос о СЭЗ в президентском опросе сформулировали некорректно – Резников
Формулировка вопроса о свободной экономической зоне среди "5 вопросов от Президента" было написано некорректно.
Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала "Украина 24", сообщает RegioNews.
На мой взгляд, именно формулировка была не совсем корректно написана. Я бы с авторами этого опроса поспорил, потому что "свободные экономические зоны" имеют негативную коннотацию в украинском обществе и экспортной среде начиная с 1990-х годов", - заявил Резников.
По его словам, международные партнеры Украины также негативно относятся к попыткам создать в стране свободные экономические зоны.
Поэтому, если бы иначе было бы сформулированный вопрос, например "территории приоритетного развития", о которых я говорю, возможно, была бы немножко другая статистика", - добавил вице-премьер.
Напомним, в "Слуге народа” представили первые результаты опроса Зеленского. По результатам опроса украинцы не поддержали создание СЭЗ на Донбассе.