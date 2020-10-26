Вопрос о СЭЗ в президентском опросе сформулировали некорректно – Резников

По словам вице-премьера, украинцы негативно относятся к самому понятию свободных экономических зон

По словам вице-премьера, украинцы негативно относятся к самому понятию свободных экономических зон

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Формулировка вопроса о свободной экономической зоне среди "5 вопросов от Президента" было написано некорректно.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала "Украина 24", сообщает RegioNews.

На мой взгляд, именно формулировка была не совсем корректно написана. Я бы с авторами этого опроса поспорил, потому что "свободные экономические зоны" имеют негативную коннотацию в украинском обществе и экспортной среде начиная с 1990-х годов", - заявил Резников.

По его словам, международные партнеры Украины также негативно относятся к попыткам создать в стране свободные экономические зоны.

Поэтому, если бы иначе было бы сформулированный вопрос, например "территории приоритетного развития", о которых я говорю, возможно, была бы немножко другая статистика", - добавил вице-премьер.

Напомним, в "Слуге народа” представили первые результаты опроса Зеленского. По результатам опроса украинцы не поддержали создание СЭЗ на Донбассе.