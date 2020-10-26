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26 жовтня 2020, 22:11 1

Всім правоохоронцям поставили "незадовільно" за боротьбу з корупцією - Венедіктова

26 жовтня 2020, 22:11 1
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Ірина Венедіктова провела оперативну нараду з керівництвом НАБУ та САП
Ірина Венедіктова провела оперативну нараду з керівництвом НАБУ та САП
Фото: Офіс генпрокурора
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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела оперативну нараду з Директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником та в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максимом Грищуком щодо розслідування справ ТОП-корупціонерів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Генпрокурор заслухала поточний стан справ та акцентувала увагу на необхідності активізації роботи щодо притягнення до відповідальності ТОП-корупціонерів, як цього вимагає суспільство.

Всім правоохоронцям поставлена незадовільна оцінка щодо боротьби з корупцією. Основною локомотивною силою в протидії таким правопорушенням мають бути спеціально створені органи - НАБУ і САП. Добре, що ми нарешті маємо перші вироки, однак в деяких актуальних провадженнях по два, три, а іноді й чотири роки тому повідомлено про підозру, а слідство й досі триває", - наголосила Венедіктова.

Генпрокурор зокрема заначила, що наразі в багатьох гучних справах, де фігурантами є високопосадовці, триває ознайомлення з матеріалами. До кінця року більшість цих кримінальних проваджень має бути направлена до суду.

Генпрокурор також вказала НАБУ і САП на недостатній рівень відшкодування встановлених в кримінальних провадженнях збитків.

Генпрокурор Ірина Венедіктова провела оперативну нараду з керівництвом НАБУ та САП У понеділок, 26 жовтня 2020 року,...

Posted by Офіс Генерального прокурора on Monday, October 26, 2020

Нагадаємо, Зеленський заявив, що не задоволений роботою правоохоронних органів, особливо щодо запобігання і припинення корупції.

суд НАБУ САП кримінальна справа корупція Ірина Венедіктова
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