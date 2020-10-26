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26 октября 2020, 22:11 1

Всем правоохранителям поставили "неудовлетворительно" за борьбу с коррупцией - Венедиктова

26 октября 2020, 22:11 1
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Ирина Венедиктова провела оперативное совещание с руководством НАБУ и САП
Ирина Венедиктова провела оперативное совещание с руководством НАБУ и САП
Фото: Офис генпрокурора
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела оперативное совещание с Директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником и и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максимом Грищуком по расследованию дел ТОП-коррупционеров.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Офиса генпрокурора.

Генпрокурор заслушала текущее состояние дел и акцентировала внимание на необходимости активизации работы по привлечению к ответственности ТОП-коррупционеров, как этого требует общество.

Всем правоохранителям поставлена неудовлетворительная оценка относительно борьбы с коррупцией. Основной локомотивной силой в противодействии таким правонарушениям должны быть специально созданные органы - НАБУ и САП. Хорошо, что мы наконец имеем первые приговоры, однако в некоторых актуальных процессах по два, три, а иногда и четыре года назад сообщено о подозрении, а следствие до сих пор продолжается", - отметила Венедиктова.

Генпрокурор в частности отметила, что сейчас во многих громких делах, где фигурантами являются высокопоставленные чиновники, продолжается ознакомление с материалами. До конца года большинство этих уголовных производств должно быть направлено в суд.

Генпрокурор также указала НАБУ и САП на недостаточный уровень возмещения установленных в уголовных процессах убытков.

Генпрокурор Ирина Венедиктова провела оперативное совещание с руководством НАБУ и САП В понедельник, 26 октября 2020 года,...

Posted by Офис Генерального прокурора on Monday, October 26, 2020

Напомним, Зеленский заявил, что не доволен работой правоохранительных органов, особенно по предотвращению и пресечению коррупции.

суд НАБУ САП уголовное дело коррупция Ирина Венедиктова
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