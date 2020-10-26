Порошенко заявив, що його партія проходить до усіх облрад України

Він стверджує, що "Євросолідарність" перемогла у п’яти регіонах

Він стверджує, що "Євросолідарність" перемогла у п’яти регіонах

Фото: Facebook

Згідно із результатами паралельного підрахунку голосів партійного штабу, “Європейська солідарність" лідирує на місцевих виборах у Львівській, Рівненській, Тернопільській, Київській областях і в Києві.

Про це під час брифінгу заявив п'ятий президент України і лідер партії Петро Порошенко, передає RegioNews.

Він стверджує, що на виборах до Львівської обласної ради "Євросолідарність" набирає 30,52%, до Тернопільської - 22,68%, до Рівненської - 18,58%, і до Київської — 19,61%.

Також Порошенко заявив, що на виборах до Київської міської ради "Євросолідарність" набирає за даними обробки 96,57% протоколів 20,29% голосів.

Він додав, що його партія буде представлена у всіх обласних центрах України, зокрема і в Краматорську, а у Львові, Рівному та Сумах кандидати на посаду міського голови від "ЄС" виходять до другого туру.

Нагадаємо, "Слуга народу” займає перше місце на виборах до облрад - Корнієнко.