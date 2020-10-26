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26 жовтня 2020, 18:50 4

Порошенко заявив, що його партія проходить до усіх облрад України

26 жовтня 2020, 18:50 4
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Він стверджує, що "Євросолідарність" перемогла у п’яти регіонах
Він стверджує, що "Євросолідарність" перемогла у п’яти регіонах
Фото: Facebook
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Згідно із результатами паралельного підрахунку голосів партійного штабу, “Європейська солідарність" лідирує на місцевих виборах у Львівській, Рівненській, Тернопільській, Київській областях і в Києві.

Про це під час брифінгу заявив п'ятий президент України і лідер партії Петро Порошенко, передає RegioNews.

Він стверджує, що на виборах до Львівської обласної ради "Євросолідарність" набирає 30,52%, до Тернопільської - 22,68%, до Рівненської - 18,58%, і до Київської — 19,61%.

Також Порошенко заявив, що на виборах до Київської міської ради "Євросолідарність" набирає за даними обробки 96,57% протоколів 20,29% голосів.

Він додав, що його партія буде представлена у всіх обласних центрах України, зокрема і в Краматорську, а у Львові, Рівному та Сумах кандидати на посаду міського голови від "ЄС" виходять до другого туру.

Нагадаємо, "Слуга народу” займає перше місце на виборах до облрад - Корнієнко.

облрада Петро Порошенко Європейська солідарність область Місцеві вибори
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