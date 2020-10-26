На Луганщині голова ДВК намагався знищити протокол про результати виборів
В області зафіксували 16 повідомлень про порушення виборчого законодавства
В області зафіксували 16 повідомлень про порушення виборчого законодавства
У Марківському районі Луганської області правоохоронці розслідують факт знищення головою ДВК протоколу результатів виборів селищного голови.
Про це повідомляє поліція Луганської області, передає RegioNews.
Під час проведення співробітниками слідчо-оперативної групи перевірки даного повідомлення був встановлений факт намагання головою ДВК знищити протокол результатів виборів селищного голови”, - йдеться в повідомленні.
В Поліції додали, що за результатами перевірки було виявлено факт фальсифікації виборної документації. Була відкрита кримінальна справа за статтею 158-3 ч.3 КК України.
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