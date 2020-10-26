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26 жовтня 2020, 18:37 1

На Луганщині голова ДВК намагався знищити протокол про результати виборів

26 жовтня 2020, 18:37 1
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Фото: Нацполіція
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У Марківському районі Луганської області правоохоронці розслідують факт знищення головою ДВК протоколу результатів виборів селищного голови.

Про це повідомляє поліція Луганської області, передає RegioNews.

Під час проведення співробітниками слідчо-оперативної групи перевірки даного повідомлення був встановлений факт намагання головою ДВК знищити протокол результатів виборів селищного голови”, - йдеться в повідомленні.

В Поліції додали, що за результатами перевірки було виявлено факт фальсифікації виборної документації. Була відкрита кримінальна справа за статтею 158-3 ч.3 КК України.

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Місцеві вибори Луганська область дільниця голосування порушення поліція
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