На Луганщині голова ДВК намагався знищити протокол про результати виборів

В області зафіксували 16 повідомлень про порушення виборчого законодавства

В області зафіксували 16 повідомлень про порушення виборчого законодавства

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Луганської області, передає RegioNews.

Під час проведення співробітниками слідчо-оперативної групи перевірки даного повідомлення був встановлений факт намагання головою ДВК знищити протокол результатів виборів селищного голови”, - йдеться в повідомленні.

В Поліції додали, що за результатами перевірки було виявлено факт фальсифікації виборної документації. Була відкрита кримінальна справа за статтею 158-3 ч.3 КК України.

Нагадаємо, "Слуги народу" подадуться в поліцію через порушення на виборчих дільницях