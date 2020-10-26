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26 октября 2020, 18:50 5

Порошенко заявил, что его партия проходит во все облсоветы Украины

26 октября 2020, 18:50 5
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Он утверждает, что "Евросолидарнисть" победила в пяти регионах
Он утверждает, что "Евросолидарнисть" победила в пяти регионах
Фото: Facebook
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Согласно результатам параллельного подсчета голосов партийного штаба, "Европейская солидарность" лидирует на местных выборах во Львовской, Ровенской, Тернопольской, Киевской областях и в Киеве.

Об этом во время брифинга заявил пятый президент Украины и лидер партии Петр Порошенко, передает RegioNews.

Он утверждает, что на выборах во Львовский областной совет "Евросолидарность" набирает 30,52%, в Тернопольский - 22,68%, в Ровенский - 18,58%, и в Киевский - 19,61%.

Также Порошенко заявил, что на выборах в Киевский городской совет "Евросолидарность" набирает по данным обработки 96,57% протоколов 20,29% голосов.

Он добавил, что его партия будет представлена ​​во всех областных центрах Украины, в частности в Краматорске, а во Львове, Ровно и Сумах кандидаты на должность городского головы от "ЕС" выходят во второй тур.

Напомним, "Слуга народа" занимает первое место на выборах в облсоветы - Корниенко.

облсовет Петр Порошенко Европейская солидарность область Местные выборы
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