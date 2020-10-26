Порошенко заявил, что его партия проходит во все облсоветы Украины
Согласно результатам параллельного подсчета голосов партийного штаба, "Европейская солидарность" лидирует на местных выборах во Львовской, Ровенской, Тернопольской, Киевской областях и в Киеве.
Об этом во время брифинга заявил пятый президент Украины и лидер партии Петр Порошенко, передает RegioNews.
Он утверждает, что на выборах во Львовский областной совет "Евросолидарность" набирает 30,52%, в Тернопольский - 22,68%, в Ровенский - 18,58%, и в Киевский - 19,61%.
Также Порошенко заявил, что на выборах в Киевский городской совет "Евросолидарность" набирает по данным обработки 96,57% протоколов 20,29% голосов.
Он добавил, что его партия будет представлена во всех областных центрах Украины, в частности в Краматорске, а во Львове, Ровно и Сумах кандидаты на должность городского головы от "ЕС" выходят во второй тур.
Напомним, "Слуга народа" занимает первое место на выборах в облсоветы - Корниенко.