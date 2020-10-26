В ОПЗЖ заявили, что готовы объединяться со "Слугой народа"

В политсиле не против объединиться после объявления результатов выборов

В политсиле не против объединиться после объявления результатов выборов

Фото: из открытых источников

Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" может объединиться с депутатами от "Слуги народа" на местах.

Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявил народный депутат от ОПЗЖ Василий Нимченко, передает RegioNews.

По его словам, в политсиле не против объединиться с депутатами от "Слуги народа" уже после объявления официальных результатов местных выборов.

Мы готовы объединяться с кем угодно, с любой политической силой, которая имеет в своей деятельности основу объединения нашей украинской нации. Нам нужно объединять Украину, сшивать ее нужно на деле, а не на политической трескотне", - заявил Нимченко.

Напомним, 11 октября в СМИ появилась информация, что по словам Александра качуры "Слуга народа” после выборов в регионах объединится с "ОПЗЖ”.