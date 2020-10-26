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26 октября 2020, 18:03 5

В ОПЗЖ заявили, что готовы объединяться со "Слугой народа"

26 октября 2020, 18:03 5
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В политсиле не против объединиться после объявления результатов выборов
В политсиле не против объединиться после объявления результатов выборов
Фото: из открытых источников
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Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" может объединиться с депутатами от "Слуги народа" на местах.

Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявил народный депутат от ОПЗЖ Василий Нимченко, передает RegioNews.

По его словам, в политсиле не против объединиться с депутатами от "Слуги народа" уже после объявления официальных результатов местных выборов.

Мы готовы объединяться с кем угодно, с любой политической силой, которая имеет в своей деятельности основу объединения нашей украинской нации. Нам нужно объединять Украину, сшивать ее нужно на деле, а не на политической трескотне", - заявил Нимченко.

Напомним, 11 октября в СМИ появилась информация, что по словам Александра качуры "Слуга народа” после выборов в регионах объединится с "ОПЗЖ”.

политика партии Слуга народа ОПЗЖ голосование
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