В ОПЗЖ заявили, что готовы объединяться со "Слугой народа"
В политсиле не против объединиться после объявления результатов выборов
В политсиле не против объединиться после объявления результатов выборов
Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" может объединиться с депутатами от "Слуги народа" на местах.
Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявил народный депутат от ОПЗЖ Василий Нимченко, передает RegioNews.
По его словам, в политсиле не против объединиться с депутатами от "Слуги народа" уже после объявления официальных результатов местных выборов.
Мы готовы объединяться с кем угодно, с любой политической силой, которая имеет в своей деятельности основу объединения нашей украинской нации. Нам нужно объединять Украину, сшивать ее нужно на деле, а не на политической трескотне", - заявил Нимченко.
Напомним, 11 октября в СМИ появилась информация, что по словам Александра качуры "Слуга народа” после выборов в регионах объединится с "ОПЗЖ”.
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