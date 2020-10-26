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26 жовтня 2020, 14:35 5

В Україні на 25% зросли ціни на газ: хто платитиме більше

26 жовтня 2020, 14:35 5
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Йдеться про виробників теплової енергії
Йдеться про виробників теплової енергії
Рixabay
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НАК "Нафтогаз України" оприлюднила оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким державна компанія поставляє газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО).

Про це передає RegioNews з посиланням на сайт НАК.

Зазначається, що у жовтні ціна газу складе 5 374,10 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 24,4% більше, ніж у вересні (4 318,99 грн).

У пресслужбі "Нафтогазу" також повідомили, що ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 року № 867, з урахуванням змін котирувань (цін) на європейських газових хабах.

За період, який використовується для розрахунків, котирування на природний газ у Європі зросли у порівнянні з вересневими цінами на 26%.

Нагадаємо, раніше голова правління "Нафтогазу України" Андрій Коболєв озвучив прогноз ціни на газ узимку.

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