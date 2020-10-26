В Україні на 25% зросли ціни на газ: хто платитиме більше

Йдеться про виробників теплової енергії

Йдеться про виробників теплової енергії

Рixabay

НАК "Нафтогаз України" оприлюднила оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким державна компанія поставляє газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО).

Про це передає RegioNews з посиланням на сайт НАК.

Зазначається, що у жовтні ціна газу складе 5 374,10 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 24,4% більше, ніж у вересні (4 318,99 грн).

У пресслужбі "Нафтогазу" також повідомили, що ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 року № 867, з урахуванням змін котирувань (цін) на європейських газових хабах.

За період, який використовується для розрахунків, котирування на природний газ у Європі зросли у порівнянні з вересневими цінами на 26%.

Нагадаємо, раніше голова правління "Нафтогазу України" Андрій Коболєв озвучив прогноз ціни на газ узимку.