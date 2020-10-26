На спецдільниці на Донбасі перерахують голоси
Костянтинівська міська виборча комісія вирішила відправити на перерахунок бюлетенів, які отримала від спецдільниці №140969 у місті Костянтинівка.
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні громадської організації "ОПОРА".
Спецдільниця №140969 розташована в Костянтинівській центральній районній лікарні. За інформацією спостерігачів, там голосували 35 людей.
"Дільнична виборча комісія завершила процес підрахунку голосів та підготувала протоколи. Під час передачі виборчої документації з дільниці до міської ТВК було виявлено, що протоколи про підрахунок голосів на спецдільниці не були належним чином запаковані", — кажуть в "ОПОРІ".
Через це Костянтинівська міська ТВК прийняла рішення щодо перерахунку бюлетенів на цій спецдільниці.
Нагадаємо, у Краматорську волонтер Зе-опитування попався на вкиданні "бюлетенів".