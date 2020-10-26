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26 жовтня 2020, 11:41 6

На спецдільниці на Донбасі перерахують голоси

26 жовтня 2020, 11:41 6
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Спецдільниця №140969 розташована в Костянтинівській центральній районній лікарні
Спецдільниця №140969 розташована в Костянтинівській центральній районній лікарні
Фото з відкритих джерел
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Костянтинівська міська виборча комісія вирішила відправити на перерахунок бюлетенів, які отримала від спецдільниці №140969 у місті Костянтинівка.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні громадської організації "ОПОРА".

Спецдільниця №140969 розташована в Костянтинівській центральній районній лікарні. За інформацією спостерігачів, там голосували 35 людей.

"Дільнична виборча комісія завершила процес підрахунку голосів та підготувала протоколи. Під час передачі виборчої документації з дільниці до міської ТВК було виявлено, що протоколи про підрахунок голосів на спецдільниці не були належним чином запаковані", — кажуть в "ОПОРІ".

Через це Костянтинівська міська ТВК прийняла рішення щодо перерахунку бюлетенів на цій спецдільниці.

Нагадаємо, у Краматорську волонтер Зе-опитування попався на вкиданні "бюлетенів".

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