На спецдільниці на Донбасі перерахують голоси

Спецдільниця №140969 розташована в Костянтинівській центральній районній лікарні

Спецдільниця №140969 розташована в Костянтинівській центральній районній лікарні

Фото з відкритих джерел

Костянтинівська міська виборча комісія вирішила відправити на перерахунок бюлетенів, які отримала від спецдільниці №140969 у місті Костянтинівка.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні громадської організації "ОПОРА".

Спецдільниця №140969 розташована в Костянтинівській центральній районній лікарні. За інформацією спостерігачів, там голосували 35 людей.

"Дільнична виборча комісія завершила процес підрахунку голосів та підготувала протоколи. Під час передачі виборчої документації з дільниці до міської ТВК було виявлено, що протоколи про підрахунок голосів на спецдільниці не були належним чином запаковані", — кажуть в "ОПОРІ".

Через це Костянтинівська міська ТВК прийняла рішення щодо перерахунку бюлетенів на цій спецдільниці.

Нагадаємо, у Краматорську волонтер Зе-опитування попався на вкиданні "бюлетенів".