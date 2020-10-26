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26 октября 2020, 11:41 6

На спецучастке на Донбассе пересчитают голоса

26 октября 2020, 11:41 6
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Спецучасток №140969 расположен в Константиновской центральной районной больнице
Спецучасток №140969 расположен в Константиновской центральной районной больнице
Фото из открытых источников
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Константиновская городская избирательная комиссия решила отправить на пересчет бюллетеней, которые получила от спецучастка №140969 в городе Константиновка.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении общественной организации "ОПОРА".

Спецучасток №140969 расположен в Константиновской центральной районной больнице. По информации наблюдателей, там голосовали 35 человек.

"Участковая избирательная комиссия завершила процесс подсчета голосов и подготовила протоколы. Во время передачи избирательной документации с участка к городской ТИК было выявлено, что протоколы о подсчете голосов на спецучастке не были должным образом упакованы", — говорят в "ОПОРЕ".

За это Константиновская городская ТИК приняла решение о пересчете бюллетеней на этом спецучастке.

Напомним, в Краматорске волонтер Зе-опроса попался на вбросе "бюллетеней".

выборы Украина голосование Местные выборы ТИК
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