На спецучастке на Донбассе пересчитают голоса

Спецучасток №140969 расположен в Константиновской центральной районной больнице

Спецучасток №140969 расположен в Константиновской центральной районной больнице

Фото из открытых источников

Константиновская городская избирательная комиссия решила отправить на пересчет бюллетеней, которые получила от спецучастка №140969 в городе Константиновка.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении общественной организации "ОПОРА".

Спецучасток №140969 расположен в Константиновской центральной районной больнице. По информации наблюдателей, там голосовали 35 человек.

"Участковая избирательная комиссия завершила процесс подсчета голосов и подготовила протоколы. Во время передачи избирательной документации с участка к городской ТИК было выявлено, что протоколы о подсчете голосов на спецучастке не были должным образом упакованы", — говорят в "ОПОРЕ".

За это Константиновская городская ТИК приняла решение о пересчете бюллетеней на этом спецучастке.

Напомним, в Краматорске волонтер Зе-опроса попался на вбросе "бюллетеней".