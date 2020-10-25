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25 жовтня 2020, 20:00 2

У Краматорську волонтер Зе-опитування попався на вкиданнi "бюлетенів"

25 жовтня 2020, 20:00 2
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У Мережі з'явилося відео на якому волонтер, який працює під час опитування від президента Володимира Зеленського в Краматорську Донецької області, здійснює масове вкидання в урну анкет з відповідями виборців.

Відповідні відеокадри в Facebook опублікував користувач Родіон Овчаренко, передає RegioNews.

На них видно, що молода людина вкидає анкети "оптом" в спеціальний ящик.

Опитування місто Краматорськ 🤨 Думайте !

Posted by Родиог Овчаренко on Sunday, October 25, 2020

Нагадаємо, у "Слуги народу" розповіли, як будуть рахувати голоси опитування Зеленського.

Краматорськ Донецька область опитування бюлетень фальсифікації
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