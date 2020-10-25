У Краматорську волонтер Зе-опитування попався на вкиданнi "бюлетенів"

Молодий чоловік кинув у ящик "оптову партію" бланків

Молодий чоловік кинув у ящик "оптову партію" бланків

У Мережі з'явилося відео на якому волонтер, який працює під час опитування від президента Володимира Зеленського в Краматорську Донецької області, здійснює масове вкидання в урну анкет з відповідями виборців.