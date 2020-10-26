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26 жовтня 2020, 10:57

Місцеві вибори: кожен п'ятий українець не пішов голосувати через стан здоров'я

26 жовтня 2020, 10:57
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20% з тих, хто не голосував на виборах, головною причиною назвали стан здоров'я
20% з тих, хто не голосував на виборах, головною причиною назвали стан здоров'я
Фото: flickr
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З тих, хто не взяв участь у голосуванні на місцевих виборах, кожен п'ятий не зміг прийти за станом здоров'я, кожен сьомий не знав, за кого проголосувати, а для кожного восьмого вибори були нецікаві.

Про це свідчать результати електорально-поведінкового дослідження соціологічної групи "Рейтинг", проведені в день виборів, інформує RegioNews.

"20% з тих, хто не голосував на виборах, головною причиною назвали стан здоров'я, 19% – те, що не проживають за місцем прописки, 15% – зайняті в день виборів, 14% – не знали, за кого голосувати", - йдеться в повідомленні.

Так, для 12% вибори були нецікаві, 10% - проігнорували голосування через епідемію коронавірусу. У 4% не було виборів в їхньому місті/селі, і ще 4% були відсутні в списках.

Крім того, якби була можливість голосувати електронно з дому, то 46% з тих, хто не голосував на місцевих виборах, все-таки проголосували б, 13% – 50/50, 14% – можливо і 25% – не голосували б.

Дані групи "Рейтинг"

Нагадаємо, раніше у ЦВК повідомили, коли будуть готові результати виборів.

вибори Україна опитування голосування Місцеві вибори
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