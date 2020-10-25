Активность избирателей по Украине составляет 36,98% – ЦИК

Получено и обработано 98,65% информации о явке на избирательные участки

Получено и обработано 98,65% информации о явке на избирательные участки

Активность избирателей, по информации, полученной от ТИК по состоянию на 22:00, составляет 36,98 %.

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