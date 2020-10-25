Активность избирателей по Украине составляет 36,98% – ЦИК
Получено и обработано 98,65% информации о явке на избирательные участки
Получено и обработано 98,65% информации о явке на избирательные участки
Активность избирателей, по информации, полученной от ТИК по состоянию на 22:00, составляет 36,98 %.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.
Также в ЦИК сообщили о том, что начало подсчета голосов уже стартовал.
Активность избирателей, по информации, полученной от ТИК по состоянию на 22:00, — 36,98 % Получено и обработано 98,65% информации.Posted by Центральная избирательная комиссия - Central Election Commission of Ukraine on Sunday, October 25, 2020
Напомним, по данным сети ОПОРА явка избирателей составила 35,94%.
Явка на местных выборах по всей стране составила 35,94% - ОПОРАВсе новости »
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