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25 октября 2020, 22:58 2

Активность избирателей по Украине составляет 36,98% – ЦИК

25 октября 2020, 22:58 2
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Получено и обработано 98,65% информации о явке на избирательные участки
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Активность избирателей, по информации, полученной от ТИК по состоянию на 22:00, составляет 36,98 %.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

Также в ЦИК сообщили о том, что начало подсчета голосов уже стартовал.

Активность избирателей, по информации, полученной от ТИК по состоянию на 22:00, — 36,98 % Получено и обработано 98,65% информации.

Posted by Центральная избирательная комиссия - Central Election Commission of Ukraine on Sunday, October 25, 2020

Напомним, по данным сети ОПОРА явка избирателей составила 35,94%.

Украина ЦИК избиратели результат избирательный участок явка
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