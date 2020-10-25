У штабі "Слуг народу" готуються підбивати підсумки виборів
О 20.00 очікується брифінг лідерів партії
О 20.00 очікується брифінг лідерів партії
У штабі пропрезидентської партії «Слуга народу» в КВЦ "Парковий" вже готуються підбивати перші підсумки місцевих виборів.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Pavlovsky News.
Прискорити очікування в штабі можна за допомогою різних страв. На столах соки, вода, кава, а також круасани і закуски. Тут поповнюють сили депутати та журналісти.
Спиртне поки не наливають, але обіцяють після 20:00, коли відбудеться брифінг лідерів партії.
В кулуарах журналісти видання помітили прес-секретаря президента Юлію Мендель. Але чи буде на заході сам Володимир Зеленський поки не повідомляють.
Нагадаємо, у "Слуги народу" розповіли, як будуть рахувати голоси опитування Зеленського.
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