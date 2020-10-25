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25 жовтня 2020, 19:05 6

У штабі "Слуг народу" готуються підбивати підсумки виборів

25 жовтня 2020, 19:05 6
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О 20.00 очікується брифінг лідерів партії
О 20.00 очікується брифінг лідерів партії
Фото: Pavlovsky News
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У штабі пропрезидентської партії «Слуга народу» в КВЦ "Парковий" вже готуються підбивати перші підсумки місцевих виборів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Pavlovsky News.

Прискорити очікування в штабі можна за допомогою різних страв. На столах соки, вода, кава, а також круасани і закуски. Тут поповнюють сили депутати та журналісти.

Спиртне поки не наливають, але обіцяють після 20:00, коли відбудеться брифінг лідерів партії.

В кулуарах журналісти видання помітили прес-секретаря президента Юлію Мендель. Але чи буде на заході сам Володимир Зеленський поки не повідомляють.

Нагадаємо, у "Слуги народу" розповіли, як будуть рахувати голоси опитування Зеленського.

вибори Слуга народа партія штаб голосування результат
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