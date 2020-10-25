17:58  25 октября
Верховная Рада планирует 3 ноября возобновить работу в пленарном режиме
20:07  25 октября
Местные выборы в Украине признают состоявшимися в целом - КИУ
17:34  25 октября
Сутки в ООС: на Донбассе в день выборов наблюдается тишина
UA | RU
UA | RU
25 октября 2020, 19:22 9

"Слуга народа" будет вести параллельный подсчет голосов - Кравчук

25 октября 2020, 19:22 9
Читайте також українською мовою
Собственных экзит-полов партия не проводит
Собственных экзит-полов партия не проводит
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

После завершения голосования на местных выборах правящая партия "Слуга народа" будет вести параллельный подсчет голосов.

Об этом журналистам заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает RegioNews.

По ее словам, параллельный подсчет голосов может начаться после 20:00, когда закроются участки.

Это стандартная процедура, мы будем ее вести всю ночь эту процедуру. Мы понимаем, что в этом году на самом деле подсчет займет больше времени, чем на прошлых местных выборах, потому что немножко сложнее формат подсчета, ведь надо еще посчитать не только голоса за партию, но и те или иные голоса за отдельных кандидатов", - заявила Кравчук.

Она добавила, что это может изменить результаты голосования в зависимости от того, как кандидаты будут двигаться в региональном списке.

Также в "Слуге народа" надеются, что уже 26 октября будут иметь первые результаты подсчета.

Мы не делаем какого-то общего экзит-пола в целом по Украине. Также я знаю, что будет экзит-пол, не нами заказан, независимо заказан, в том числе, по опросу также будет озвучен в 20:01", - сказала она.

Напомним, в штабе "Слуг народа" готовятся подбивать итоги выборов.

Слуга народа голосование Местные выборы Кандидат избиратели экзит-пол
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В штабе "Слуг народа" готовятся подбивать итоги выборов
25 октября 2020, 19:05
Нарушения в денья выборов: полиция открыла уже 61 уголовное дело
25 октября 2020, 19:03
В "Слуге народа" рассказали, как будут считать голоса опроса Зеленского
25 октября 2020, 18:43
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Роман Гах: Старая власть готовится к фальсификациям. Решается судьба Борщаговской ОТГ – или развитие, или хаос
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Александр Костенко
Все блоги »