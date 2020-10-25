"Слуга народа" будет вести параллельный подсчет голосов - Кравчук

Собственных экзит-полов партия не проводит

Собственных экзит-полов партия не проводит

Фото: Facebook

Об этом журналистам заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает RegioNews.

По ее словам, параллельный подсчет голосов может начаться после 20:00, когда закроются участки.

Это стандартная процедура, мы будем ее вести всю ночь эту процедуру. Мы понимаем, что в этом году на самом деле подсчет займет больше времени, чем на прошлых местных выборах, потому что немножко сложнее формат подсчета, ведь надо еще посчитать не только голоса за партию, но и те или иные голоса за отдельных кандидатов", - заявила Кравчук.

Она добавила, что это может изменить результаты голосования в зависимости от того, как кандидаты будут двигаться в региональном списке.

Также в "Слуге народа" надеются, что уже 26 октября будут иметь первые результаты подсчета.

Мы не делаем какого-то общего экзит-пола в целом по Украине. Также я знаю, что будет экзит-пол, не нами заказан, независимо заказан, в том числе, по опросу также будет озвучен в 20:01", - сказала она.

Напомним, в штабе "Слуг народа" готовятся подбивать итоги выборов.