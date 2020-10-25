"Слуга народа" будет вести параллельный подсчет голосов - Кравчук
После завершения голосования на местных выборах правящая партия "Слуга народа" будет вести параллельный подсчет голосов.
Об этом журналистам заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает RegioNews.
По ее словам, параллельный подсчет голосов может начаться после 20:00, когда закроются участки.
Это стандартная процедура, мы будем ее вести всю ночь эту процедуру. Мы понимаем, что в этом году на самом деле подсчет займет больше времени, чем на прошлых местных выборах, потому что немножко сложнее формат подсчета, ведь надо еще посчитать не только голоса за партию, но и те или иные голоса за отдельных кандидатов", - заявила Кравчук.
Она добавила, что это может изменить результаты голосования в зависимости от того, как кандидаты будут двигаться в региональном списке.
Также в "Слуге народа" надеются, что уже 26 октября будут иметь первые результаты подсчета.
Мы не делаем какого-то общего экзит-пола в целом по Украине. Также я знаю, что будет экзит-пол, не нами заказан, независимо заказан, в том числе, по опросу также будет озвучен в 20:01", - сказала она.
Напомним, в штабе "Слуг народа" готовятся подбивать итоги выборов.