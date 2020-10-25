Результаты выборов в Киеве объявят не раньше 28 октября, - ТИК

На скорость подсчета повлияет форма новых бюллетеней

На скорость подсчета повлияет форма новых бюллетеней

Фото: flickr

Результаты местных выборов в Киеве, в лучшем случае, будут известны не ранее утра 28 октября.

Как пишет ЧЕСТНО, об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, передает RegioNews.

По его словам, из-за новой формы бюллетеней значительно замедлится подсчет голосов, кроме того, в комиссий нет подобного опыта.

Он также посетовал на то, что "протоколы достаточно большие и сложные для заполнения".

Только на территории Киева открылись 1105 избирательных участков. При этом по три участка в Шевченковском и Соломенском, а также по одному в Оболонском и Дарницком районах открылись с опозданием", - сказал Нилов.

Напомним, ЦИК рассказала, в каких регионах самая высокая и самая низкая явка избирателей.