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25 октября 2020, 17:52 9

Результаты выборов в Киеве объявят не раньше 28 октября, - ТИК

25 октября 2020, 17:52 9
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На скорость подсчета повлияет форма новых бюллетеней
На скорость подсчета повлияет форма новых бюллетеней
Фото: flickr
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Результаты местных выборов в Киеве, в лучшем случае, будут известны не ранее утра 28 октября.

Как пишет ЧЕСТНО, об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, передает RegioNews.

По его словам, из-за новой формы бюллетеней значительно замедлится подсчет голосов, кроме того, в комиссий нет подобного опыта.

Он также посетовал на то, что "протоколы достаточно большие и сложные для заполнения".

Только на территории Киева открылись 1105 избирательных участков. При этом по три участка в Шевченковском и Соломенском, а также по одному в Оболонском и Дарницком районах открылись с опозданием", - сказал Нилов.

Напомним, ЦИК рассказала, в каких регионах самая высокая и самая низкая явка избирателей.

Киев голосование Киевсовет Местные выборы результат ТИК
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