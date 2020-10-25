Стало известно количество участков, возле которых проводится опрос Зеленского

Волонтеры проводят опрос возле половины всех избирательных участков

Волонтеры проводят опрос возле половины всех избирательных участков

Фото: из открытых источников

Опрос, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский, проводится возле 55% избирательных участков на территории всей Украины.

Об этом в Facebook сообщила председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, передает RegioNews.

По состоянию на этот час возле 55% участков они есть, а возле 45% нет. Погрешность национального исследования - 4%", - написала Айвазовская.

Она добавила, на юге Украины охват участков волонтерами намного выше, их количество значительно меньше в западных областях.

Наибольшее количество участков охвачено на юге - 78,65%, наименьшее на западе - 37,81%, в центре - 55,79%, на востоке - 56,87%", - рассказала Айвазовская.

Напомним, в Чернигове на двух участках похитили ящики с бюллетенями Зе-опроса, личность злоумышленника уже установили.