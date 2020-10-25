17:58  25 октября
Верховная Рада планирует 3 ноября возобновить работу в пленарном режиме
20:07  25 октября
Местные выборы в Украине признают состоявшимися в целом - КИУ
17:34  25 октября
Сутки в ООС: на Донбассе в день выборов наблюдается тишина
UA | RU
UA | RU
25 октября 2020, 17:09 15

Стало известно количество участков, возле которых проводится опрос Зеленского

25 октября 2020, 17:09 15
Читайте також українською мовою
Волонтеры проводят опрос возле половины всех избирательных участков
Волонтеры проводят опрос возле половины всех избирательных участков
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Опрос, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский, проводится возле 55% избирательных участков на территории всей Украины.

Об этом в Facebook сообщила председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, передает RegioNews.

По состоянию на этот час возле 55% участков они есть, а возле 45% нет. Погрешность национального исследования - 4%", - написала Айвазовская.

Она добавила, на юге Украины охват участков волонтерами намного выше, их количество значительно меньше в западных областях.

Наибольшее количество участков охвачено на юге - 78,65%, наименьшее на западе - 37,81%, в центре - 55,79%, на востоке - 56,87%", - рассказала Айвазовская.

Напомним, в Чернигове на двух участках похитили ящики с бюллетенями Зе-опроса, личность злоумышленника уже установили.

Владимир Зеленский опрос статистика Местные выборы ОПОРА участок
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Жители Борщаговской ОТГ пишут заявления в полицию на "туристов", которых приписали к их квартирам
25 октября 2020, 17:00
В Чернигове на двух участках похитили ящики с бюллетенями Зе-опроса
25 октября 2020, 16:51
Полиция завела дело из-за фейкового участка в Сумской области
25 октября 2020, 16:39
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Роман Гах: Старая власть готовится к фальсификациям. Решается судьба Борщаговской ОТГ – или развитие, или хаос
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Александр Костенко
Все блоги »