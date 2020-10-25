У ЦВК назвали місцеві вибори одними із найскладніших в історії країни

Причин для цього багато - серед них і пандемія

Причин для цього багато - серед них і пандемія

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це Діденко заявив під час брифінгу.

Загалом, це одні з найскладніших виборів в історії України, тому що у нас зійшлися декілька факторів. Це і виборче законодавство, і реформа адміністративно-територіального устрою відбулася, що призвело до того, що більша частина виборів - перші вибори", - сказав Діденко, додавши, що вибори проходять в умовах пандемії, а це також ускладнює процес.

За його словами, для спостереження за місцевими виборами Центральна виборча комісія зареєструвала 312 офіційних спостерігачів.

Голова ЦВК додав, що для проведення голосування утворено понад 29 тисяч виборчих дільниць.

У нас станом на сьогодні відбувається 1577 виборчих процесів місцевих виборів. Це загальна кількість місцевих рад, які обираються. З них 22 обласні ради, 119 районних, 370 міських", - сказав Діденко.

За його словами, загальна кількість мандатів - 3 122, кількість голів, які будуть обрані - 1421.

Нагадаємо, в Україні проходять вибори до місцевих рад та голів населених пунктів.