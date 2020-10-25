Местные выборы: в КИУ назвали пять основных проблем и нарушений

Несоблюдение санитарных мероприятий стало главной проблемой

Несоблюдение санитарных мероприятий стало главной проблемой

Фото: flickr

Комитет избирателей Украины зафиксировал пять основных нарушений во время мониторинга хода голосования на местных выборах.

Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор КИУ Алексей Кошель, передает RegioNews.

По его словам, наблюдатели зафиксировали ряд фактов незаконной агитации, недопуск наблюдателей на отдельные избирательные участки, открытие избирательных участков с задержкой, а также нарушения, связанные с опросом президента Владимира Зеленского в день голосования.

Руководитель КИУ отметил, что опрос президента проводится "непрофессиональным и даже любительским способом", и результаты такого опроса не могут считаться мнением граждан Украины.

Он также добавил, что по наблюдениям КИУ, опрос не пользуется особым вниманием граждан, он не регулируется действующим законодательством.

Напомним, местные выборы в Украине в целом проходят спокойно, - МВД.

Также в ЦИК назвали местные выборы одними из самых сложных в истории страны.